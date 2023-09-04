Konya'nın Kapsül'ü Teknofest'te farkını ortaya koydu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TEKNOFEST Ankara’nın son gününde Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu ve Konya Bilim Merkezi stantlarını ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 30 Ağustos – 3 Eylül tarihleri arasında Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Ankara’yı son gününde ziyaret etti.

TEKNOFEST Ankara’da düzenlenen yarışmalarda şampiyonluk elde eden Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu takımlarındaki gençlerle bir araya gelen Başkan Altay, Konya Bilim Merkezi standını da ziyaret ederek 5 gün boyunca katılımcılar için sergilenen bilimsel faaliyetler hakkında bilgi aldı.

TEKNOFEST Ankara’ya çok yoğun bir ilgi olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Biz de hem Konya Bilim Merkezi hem de Kapsül Teknoloji Platformu olarak katılımcılarla buluştuk. Bu yıl yine Kapsül Teknoloji Platformu’nun rekorlara imza attığı bir yıl oldu. 6 kategoride dört birinciliği kapsülden arkadaşlarımız kazandı. Konya, girişimcilik ve teknoloji konusunda da farkını öne çıkarıyor. Özellikle üniversitelerimizle iş birliği içerisinde süreci yürütmeye devam edeceğiz. İnşallah buradan çok güzel girişimcilerin hayata geçireceği projeler olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, gençlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

KAPSÜL TEKNOLOJİ PLATFORMU İSTANBUL’DAN SONRA ANKARA’DA DA ÖDÜLLER ALDI

İstanbul TEKNOFEST’te Konya’ya 11 ödülle dönen Kapsül Teknoloji Platformu, Ankara TEKNOFEST’te de toplam 6 kategoride 12 alanın 4’ünde şampiyonluk elde etti. Konya'nın gururu olarak öne çıkan Kapsül Teknoloji Platformu, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne yönelik değerli katkılarıyla dikkat çekiyor.

Dünya’nın en büyük bilim ve teknoloji etkinliklerinden biri olan TEKNOFEST'te Kapsül, girişimcilik alanında ve Deneyap Kart Yarışması’nda başarıları ile adından yine söz ettirdi. 6 kategoride 12 alanın 4’ünde birincilik ve üçüncülük elde eden Kapsül, TEKNOFEST’in en başarılı kurumu oldu.

Kapsül 9 finalist takımından ön kuluçka programında; Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri birincisi CarryVibe; Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri birincisi Tulpar; Eğitim Teknolojileri birincisi KiDoSe; Pre TakeOff Yarışında ise Eğitim Teknolojileri birincisi Kidlab; Uzay ve Havacılık Teknolojileri üçüncüsü Kapsül Su Altı Teknolojileri ödüllerini almaya hak kazandı.