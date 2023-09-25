Konya Neşet Ertaş'ı özel kliple andı

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile yeni mezun gençlere hizmet veren Lise Medeniyet Akademisi (LİMA) öğrencileri, Neşet Ertaş’ı vefatının 11. yılında unutmadı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, farklı merkezlerdeki LİMA öğrencilerinin bir araya gelerek yorumladığı Neşet Ertaş türküsünü, sosyal medya hesabında paylaşarak, “Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ı vefatının 11. yılında rahmetle anıyorum” ifadesini kullandı.

“Eğitim İçin Çal” sloganıyla Ertaş’ın “Yolcu” türküsünü seslendiren liseli gençlerin Konya’nın tarihi ve kültürel mekanlarında çektiği video klip ile büyük beğeni topladı.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'e bağlı Çiçekdağı'nın (günümüzde Akpınar'ın) Kırtıllar köyünde doğmuş, 25 Eylül 2012 tarihinde tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetmişti.