Konya Mistik Müzik'te Yılmaz Erdoğanlı final
20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, Yılmaz Erdoğan’ın şiir dinletisiyle sona erdi.KONYA (İGFA) - Mevlana ve Kılıçarslan Meydanı'nda 23 Eylül'de başlayan etkinliklerin son gününde oyuncu, yazar ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, şiir dinletisi gerçekleştirdi. Şiir dinletisi öncesi kendisini izlemeye gelen Konyalıları selamlayan Erdoğan, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin diyarı Konya’da bulunmanın gurur verici olduğunu ifade etti.
Erdoğan, daha sonra yaklaşık bir saat boyunca hem kendisine hem de Mevlana'ya ait şiirleri Konyalılar için seslendirirken, Kılıçarslan Meydanı’ndaki programa katılan vatandaşlarla da şiir ziyafetiyle unutulmaz bir akşam yaşadı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlediği 20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali kapsamında Türkiye başta olmak üzere Afrika’dan, Orta Doğu’dan ve Türk coğrafyalarından gruplar ile sanatçılar birbirinden özel konser ve etkinlikler gerçekleştirdi.
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|11
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|O
|P
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|6
|18
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|7
|15
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|14
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|12
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|12
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|12
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|11
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|7
|9
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|6
|8
|11. Erzurumspor
|7
|7
|12. Boluspor
|7
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Giresunspor
|7
|5
|15. Sakaryaspor
|6
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|7
|18
|2. Tottenham
|7
|17
|3. Arsenal
|7
|17
|4. Liverpool
|7
|16
|5. Aston Villa
|7
|15
|6. Brighton
|7
|15
|7. West Ham United
|7
|13
|8. Newcastle
|7
|12
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Fulham
|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Wolves
|7
|7
|14. Brentford
|6
|6
|15. Chelsea
|6
|5
|16. Everton
|7
|4
|17. Luton Town
|6
|4
|18. Bournemouth
|7
|3
|19. Burnley
|6
|1
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|21
|2. Barcelona
|8
|20
|3. Girona
|8
|19
|4. Real Sociedad
|8
|15
|5. Athletic Bilbao
|8
|14
|6. Atletico Madrid
|6
|13
|7. Rayo Vallecano
|8
|12
|8. Valencia
|7
|10
|9. Cadiz
|7
|9
|10. Getafe
|8
|9
|11. Real Betis
|7
|9
|12. Villarreal
|8
|8
|13. Sevilla
|7
|7
|14. Mallorca
|8
|7
|15. Osasuna
|7
|7
|16. Deportivo Alaves
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|5
|18. Las Palmas
|7
|5
|19. Granada
|7
|4
|20. Almeria
|7
|2