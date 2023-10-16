Konya LİMA ilk konuklarını ağırladı

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri’nde (LİMA) Yazarlık Atölyesi’nin ikinci sezonu başladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen “Kitaplar Arasında” başlıklı açılış programının konukları usta iki kalem İsmail Kılıçarslan ve Güray Süngü oldu. Gençlere, yazının kendilerini dünyaya ifade etme biçimi olduğunu aktaran Kılıçarslan, “Konuştuğum dilin yetmediğini anladığımda başvurduğum bir şey; yazmak” diye konuştu.

Aynı zamanda hayatta başarının tek amaç olmaması gerektiğine değinen Kılıçarslan, “Başarmak gerekmez, yürümeniz yeterli” şeklinde amaca doğru yol almanın daha önemli olduğunu belirtti.

Güray Süngü ise, kitaplarla küçük yaşta yolunun kesiştiğinden ve yazı hayatının nasıl şekillendiğinden bahsetti.

Alanda usta kalemlerin eşliğinde 13 hafta boyunca sürecek Yazarlık Atölyesi’nde yetenekli kalemlerin kendisini keşfetmeleri, edebiyata ve düşünceye ilgili olan gençlerin kabiliyetlerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri, lise öğrencileri ile mezun gençlere yönelik ders ve sınav destek programları, milli-manevi eğitimler, atölyeler, etkinlikler, psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimlerinin yanı sıra eğitim koçluğu birimleriyle hizmet veriyor.