Konya Kulu'da yol kalitesi yükseliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kulu ilçe merkezindeki 3 caddede 5 bin 270 ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, merkezde sunduğu yüksek standartlı yol hizmetlerini ilçelerde ve bağlı mahallelerde de veriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 31 ilçesinde altyapıdan üstyapıya kadar birçok önemli hizmeti hayata geçirmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarındaki yol kalitesini merkez standardına yükseltmenin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını ifade eden Başkan Altay, “İlçelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarımızı şekillendiriyoruz. Bu kapsamda 2023 yılı içinde yatırım programına aldığımız Kulu ilçe merkezinde 3 caddede 5 bin 270 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Ayrıca Bahadırlı-Kulu merkez arası mahalle yolunda da 7 kilometre sathi kaplama çalışması yaparak Kululu hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. İlçemiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.