Konya Kitap Günleri heyecanlı başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Konya Kitap Günleri, bu yıl da kapılarını ziyaretçilerine açtı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, alimler şehri Konya’da düzenlenen Kitap Günleri’nin her yıl daha çok ziyaretçi ağırladığını ifade etti.

Başkan Altay, Konya’nın İslam kültür ve medeniyetinin kurucu başşehirlerinden olduğunu anımsatarak, “Anadolu’nun en büyük ve kapsamlı kitap etkinliği olan Konya Kitap Günleri’nde yalnızca on binlerce kitap, okurlarla buluşmuyor; bunun yanı sıra birbirinden değerli ilim, fikir, düşünce insanlarının katılacağı söyleşi, imza günleri ve çeşitli etkinlikler de yer alıyor. Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi kitapseverler, yine ülkemizin en saygın yazarlarıyla bir araya gelecek. Başta Konya’mızdan olmak üzere bölge illerden ve Türkiye’nin dört bir yanından 7’den 70’e tüm kitapseverleri 15 Ekim’e kadar devam edecek Konya Kitap Günleri’ne davet ediyorum" dedi.

Milyonlarca kitap, 126 yayınevi ve 112 yazarın yer alacağı 10. Konya Kitap Günleri’nde; konferanslar, imza günleri, yazar buluşmaları, atölye çalışmaları, gösteriler ve tiyatrolarla sayısız etkinlik düzenlenecek. Konya Kitap Günleri’ni 15 Ekim’e kadar 10.00-21.00 saatleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi’nde ziyaret edebilecek.

Konya Kitap Günleri ile öğrenciler başta olmak üzere Konyalılar ile tüm kitapseverleri kitaplar ve yazarlarla buluşturmanın yanı sıra “Mevlana Yılı” ilan edilen 2023 yılı içerisinde Konya, Mevlevilik ve Hz. Mevlana’nın tanıtılmasına da katkıda sağlamak amaçlanıyor.