Konya İtfaiyesi'nden miniklere afet bilinci

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik hem teorik hem de uygulamalı itfaiye eğitimi veriyor.KONYA (İGFA) - Doğal afetler ve yangınlar konusunda toplumun her kesiminin bilinçlenmesi hedeflenen itfaiye eğitimleri, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi’nde her gün 3 seans halinde gerçekleştiriliyor.

Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde eğitim gören ilkokul birinci sınıf öğrencileri, eğitimlerde günlük hayatta karşılaşabilecekleri yangın ve benzeri afetler konusunda bilinç kazanırken sevdikleri itfaiyecilerle vakit geçirmenin mutluluğunu da yaşıyor.

Verilen yangından korunma eğitimleri sonunda ise minik öğrencilere, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’na (KOMEK) bağlı Anatoya Oyuncak Atölyelerinde üretilen amigurumi itfaiye bebek ve peluş Konyaspor topları hediye ediliyor.

Yıl boyunca devam edecek programlara şehir merkezindeki toplam 28 bin öğrencinin eğitimlere katılması planlanıyor.