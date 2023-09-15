Konya için tarihi dönüşüm

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi iş birliğiyle Şükran Mahallesi’nde yürüten ihya projesi tüm hızıyla sürüyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Şükran Mahallesi’nde devam eden çalışmalarda incelemeler gerçekleştirdi.

İnceleme sonrasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Altay, Şükran Mahallesi’ndeki çalışmaların, Darü’l-Mülk Projesi kapsamında yürütülen projelerin en önemli ayaklarından biri olduğunu söyledi. Çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Başkan Altay, "Çok uzun süredir şehrimizde gündem olan mesele Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş tarafından neticelendiriliyor. Şu anda çalışmaların başladığı ilk etapta inşaatların kaba kısımları bitirildi. İnşallah yıl sonunda burada vatandaşlarımızın ticaretine başlayacağı dükkanları teslim etmeyi hedefliyoruz. Konya için önemli tarihi bir dönüşüme imza atılıyor" diye konuştu.

“KONYA’YA YAKIŞAN BİR İŞ OLDU”

Başkan Altay, projenin çok büyük emekler sonucu Konya’ya kazandırıldığını vurguladı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise ilk etabın kısa süre içinde tamamlanacağını belirterek, “İlk etabını bu yıl bitmeden tamamlayıp hem hak sahiplerine hem de bu bölgenin hizmetine açmış olacağız. Yine Larende’deki dükkanlar tamamlanmak üzere. O bölgede de ihya projesi ayağa kalkmış olacak. Şükran Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanında 4 ayrı firma, 4 ayrı şantiye var. Etap etap çalışmalar devam ediyor. Buraya geldiğiniz zaman Konya’daki en büyük şantiye alanına gelmiş oluyorsunuz. Çok hummalı bir çalışma var. Biz bu iş için çok büyük emek, çok büyük zaman ve çok büyük bir bütçe ayırdık. Bakanlığımız, Büyükşehir Belediyemiz ve Meram Belediyesi olarak el birliğiyle Türkiye’de hatırı sayılır bir dönüşüme imza atmış olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen tüm ekibe teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bölgede oturan vatandaşlarımıza sabırları için teşekkür ediyorum. Sonuçta onların, Meramımızın ve tüm Konya’mızın kazanacağı bir eseri ortaya koymuş olacağız" diye konuştu.