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Konya huzurevi sakinlerine moral oldu
YAŞAM 13.08.2023, 09:32
Konya Büyükşehir Belediyesi Yaş Almışlara Destek Merkezi (YADEM) tarafından Merkezsev Huzurevi sakinlerine yönelik gezi organizasyonu düzenlendi.KONYA (İGFA) - Program kapsamında İstiklal Harbi Şehitler Abidesi ve Mevlana Türbesi’ni ziyaret eden huzurevi sakini büyüklerimiz, “Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri”nin açılışına da katıldı.
Tarihi Bedesten Çarşısı’ndaki etkinliklere katılan huzurevi sakinlerinin kaliteli ve keyifli zaman geçirmeleri sağlandı.
Darü’l-Mülk Sergi Sarayı’nı da ziyaret eden büyüklerimiz organizasyon için Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
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