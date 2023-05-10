Konya Hatay'da KOMEK açıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), deprem bölgesi Hatay’da kurs merkezi açıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinin ardından Hatay’da yaşamın normale dönmesi arama-kurtarmadan altyapıya, lojistikten su teminine, gıda ve kıyafet yardımından enerjiye, mobil mutfaklardan konteyner kent kurulumuna kadar her alanda depremzedelerin yanında olmaya çalıştıklarını anımsattı.

Hatay’da hizmet vermeye başlayan birinci etap konteyner kentin ardından ikinci ve üçüncü etapta da artık son hazırlıkları yaptıklarını vurgulayan Başkan Altay, “Konya olarak oluşturduğumuz birinci etap konteyner kentte bölge halkına bir destek de KOMEK’le vereceğiz inşallah. Başarısı ülke sınırlarını aşan ve Konya’mızın önemli bir markası haline dönüşen KOMEK’imizde; boyama, takı tasarım, suni rattan örgü, amigurumi, doğal taş işlemeciliği, mefruşat alanlarında ücretsiz eğitimler çok yakında başlayacak. Özellikle Hataylı kadınlar için bu acılı süreçte büyük fırsat oluşturacak. Hatay’da KOMEK kursiyeri olmak için kayıt tarihlerini çok yakında açıklayacağız. Ayrıca Hatay’da ikamet eden vatandaşlarımızdan eğitmen olmaya yeterliliği olanlar Hatay KOMEK’e usta öğretici olarak başvuru yapabilecek. KOMEK kayıtları, açıklanacak tarihlerde ‘komek.org.tr adresi’ gerçekleştirilecek. Dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla yaralarımızı hep birlikte saracağız inşallah” diye konuştu.

Güzelburç Mahallesi İpekyolu Caddesinde kurulan 1. Etap Konya Konteyner Kentte açılacak Hatay KOMEK hakkında detaylı bilgiye “komek.org.tr” adresinden veya 0501 732 46 46 nolu hattan ulaşılabiliyor.