Konya Dârü’l Muallimât-ı okurlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Sosyal İnovasyon Ajansı, “Şehir Monografi” dizisinin ilk yayını olan Konya Dârü’l Muallimât-ı eserini düzenlenen etkinlikle okurlarıyla buluşturdu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı tarafından hazırlanan “Şehir Monografi” yayın dizisinin ilk eseri olan Konya Dârü’l Muallimât-ı (Konya Kız Öğretmen Okulu) Konya Kültür A.Ş. ortaklığıyla okurlarıyla buluştu.

Sosyal İnovasyon Ajansı binasında gerçekleştirilen etkinlikte eserin yazarı Dr. İsmail Doğanalp ve okurlar bir araya geldi. Kitabı hazırladığı süreçten bahseden Doğanalp, eserin şehrin hafızasını oluşturmada etkili olmasını temenni ederek katkılarından dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Bir Hikâye İnşa Etmek” başlığıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Yaldız’ın anlatımıyla “Taş Bina Mimarisi ve Tarihi” konulu bir sunum gerçekleştirildi. Ardından Taş Bina’ya teknik gezi düzenlendi.

Programa tarih, sanat tarihi, mimarlık, güzel sanatlar bölümlerinden katılan öğrenciler ile öğretmen adayları katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Sosyal İnovasyon Ajansı, “Şehir Monografi” dizisi ile şehrin hikâyesini, hafızasını toplumla buluşturmayı ve bir kültürel miras oluşturmayı hedefliyor.