Konya depremzedelerin yaralarını sarıyor

Konya Selçuklu ve Meram Belediyesi İskenderun’da bulunan 12 çadır kentin temizlik hizmetleri için kolları sıvadı.KONYA (İGFA) -Deprem olduğu günden bu yana bölgeye yardım eli uzatan Selçuklu Belediyesi, Konya Büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri AFAD ile iş birliği halinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bölgede ekipleriyle birlikte sahada bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı , Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş depremden etkilenen Reyhanlı ve İskenderun’da incelemelerde bulundu. Bölgede yer alan depremzedelerle de iletişimi sürekli taze tutan başkanlar Konya’nın desteğini her zaman hissettirmeye devam ediyor.

Bölgedeki inceleme sonrasında Selçuklu ve Meram Belediyeleri İskenderun’da bulunan 12 çadır kentin çevre sağlığı için temizlik hizmetini üstlendi. Karatay Belediyesi de Reyhanlı’da aynı görevi yürütecek.

Tüm Türkiye gibi Konya’nın da deprem bölgesi için tek yürek olduğunun altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmac, hafta başında Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Selçuklu, Meram, Karatay belediyeleri ekip ve ekipmanlarıyla tüm araç gereçleriyle birlikte olduklarını belirterek, "Hatay merkezde oluşturduğumuz koordinasyon sayesinde Karayollarının bulunduğu yerde arama kurtarma faaliyetine katılan ekiplerimiz ayrı bir merkez oluşturdular. Burada içinde bulunduğumuz İnci Bulgurda yine hem yardım faaliyetlerinin yürütülmesi noktasında hem de buradaki ekiplerin organizasyonu noktasında bir kriz merkezi oluşturuldu. Çok sayıda araç Konya'dan buraya intikal etti. Onlarca yüzlerce tır yardım Hatay'a adeta Konya'dan aktı. Ekiplerimiz bu noktada gece gündüz demeden çok yoğun bir çaba içerisine girdiler. Bu konuda herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.