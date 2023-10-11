Konya'dan İstanbul'a tarih turu

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki 11. sınıf öğrencilerine yönelik günübirlik İstanbul Tarih Gezisi programları başlattı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Atabey Gençliği Ecdadın İzinde” sloganıyla Konya’daki liseli gençler için geçtiğimiz yıl başlattıkları projenin büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Gençleri, Selçuklu Darü’l-Mülkünden Osmanlı payitahtına tarihi bir yolculuğa çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Altay, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Şehir merkezimizde eğitim gören 11. sınıf öğrencilerimizi ‘Atabey Gençliği Ecdadın İzinde’ sloganıyla düzenlediğimiz gezi kapsamında İstanbul’a götürerek ecdatla buluşturuyoruz. Bu gezi etkinliği sayesinde iki tarihi başkent Konya ile İstanbul arasında bir köprü oluşturarak gençlerimize tarihi değerlerimizi yakından hissettiriyor, ecdadımızın inşa ettiği şaheserlere hep birlikte şahitlik ediyoruz. Geziye katılan tüm öğrencilerimize ve katkı sağlayan öğretmenlerimize keyifli geziler diliyor, hepsine teşekkür ediyorum.”

LİSELİLER HEM EĞLENDİ HEM DE HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Konya’dan Yüksek Hızlı Tren’le İstanbul’a giden öğrenciler, etkinlik kapsamında çok eğlendiklerini ve mutlu olduklarını belirterek, projenin devam etmesini istedi.

Bazı öğrenciler ise daha önce İstanbul’a hiç gitmediğini, İstanbul’u ziyaret etme hayalini etkinlik sayesinde gerçekleştirdiğini belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

ECDAT YADİGARI MEKANLAR ZİYARET EDİLİYOR

Sabah erken saatlerde rehberler eşliğinde Konya’dan Yüksek Hızlı Tren’e binen öğrencilere yolculuk sırasında tarihi karakterlerin canlandırıldığı tiyatro gösterileri sunuluyor. İstanbul’da; Ayasofya-i Kebir Camii, Sultan Ahmet Camii ve Meydanı, Gülhane Parkı başta olmak üzere ecdat yadigarı mekanları ziyaret eden öğrenciler, katıldıkları boğaz turuyla da İstanbul’da güzelliklerine şahit oluyor.

Konya şehir merkezinde bulunan 11. sınıf öğrencileri ve ilgili sorumlu öğretmenleri olmak üzere her seferde toplam 480 katılımcı İstanbul Tarih Gezisi ile ecdadın inşa ettiği eserleri yakından inceleme imkanı buluyor.

“Atabey Gençliği Ecdadın İzinde” sloganıyla düzenlenen İstanbul Tarih Gezisi ile bu yıl 55 seferde 26 bin 400 öğrenci İstanbul’a gidecek.

Programa geçtiğimiz yıl Konya genelinden 11. ve 12. sınıflardan toplam 60 bin öğrenci katılmıştı.