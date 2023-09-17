Konya'dan hareketliliğe farkındalık

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Ulaşım Dairesi Başkanları Konya Çalıştayı” farklı şehirlerden ulaşım daire başkanlarını Konya’da buluşturdu.KONYA (İGFA) - Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nda düzenlenen çalıştayda, ulaşım daire başkanlarına Büyükşehir Belediyeleri’nin sürdürülebilir ulaşım konusunda iyi uygulama örnekleri sunum eşliğinde anlatıldı.

Daire başkanlarından oluşan heyet daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi Akıllı Ulaşım Uygulamaları ve Trafik Kontrol Merkezi, Tramvay Atölyesi, Paylaşımlı Bisiklet Sistemi, Bisiklet Tamir İstasyonu ve Farklı Tasarım Bisiklet Parkları, Katanersiz Tramvay Hattı ve Otobüs Atölyelerinde incelemelerde bulundu. Heyet ayrıca bisiklet tramvayı ve Alaaddin-Adliye arasında hizmet veren katanersiz tramvayla da yolculuk yaptı.

İncelemelerini tamamlayan ulaşım daire başkanları daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark’ta düzenlediği “Konya’da Bisikletli Günler” etkinliğine katıldı. Etkinlik alanında kurulan çadırları ziyaret eden heyet, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Konya’da Sürdürülebilir Ulaşım Fotoğraf Yarışması”nda dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Ödül törenine katılan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin büyük bir coşkuyla başladığını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak aslında bu haftada geçekleştireceğimiz etkinlikleri biz 365 gün Konya’da gerçekleştiriyoruz. Bu manada üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“KONYA’DA BİSİKLETLİ GÜNLER” ETKİNLİĞİ İLGİ GÖRÜYOR

Konya Büyükşehir’in Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında hafta sonu Kültürpark’ta düzenlediği “Konya’da Bisikletli Günler” etkinliği Konyalı bisikletseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

İki gün boyunca etkinlik alanında kurulan; ücretsiz bisiklet tamir çadırı, firmaların indirimli bisiklet satış çadırları, Konya’da bisiklet konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının tanıtım çadırları, blender bisiklet çadırı, nostaljik bisiklet çadırı ile elektrikli skuter bilgilendirme çadırı bisiklet meraklılarıyla buluştu. Ayrıca bisiklet akrobasi gösterileri ile bisiklet temalı oyun grupları da etkinliğe katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, Konya’nın “Bisiklet Şehri” olduğunu vurgulayarak Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yöndeki çalışmalarını çok beğendiklerini ifade etti. Katılımcılar, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bisikletle ve ulaşımla ilgili çalışmaları için teşekkür etti.

ÜCRETSİZ BİSİKLET TAMİR ÇADIRLARI

Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca ücretsiz bisiklet tamir çadırları şehrin farklı noktalarında bisiklet meraklılarının hizmetinde olacak. Cumartesi ve Pazar günleri Kültürpark’ta hizmet veren bisiklet tamir çadırları; 18 Eylül Pazartesi Sancak Kapalı Yüzme Havuzu önü, 19 Eylül Salı Aziziye Cami önü, 20 Eylül Çarşamba Akıcılar Parkı, 21 Eylül Perşembe Harmancık Kapalı Pazar Alanı, 22 Eylül Cuma Doğuş Mahallesi Ali Ukdem Cami önünde olacak.

22 Eylül’e kadar bisiklet tramvayının ücretsiz hizmet vereceği hafta kapsamında her gün çok sayıda etkinlik de bisiklet severlerle buluşacak.