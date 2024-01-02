Konya'dan gençlere 'proje destek' çağrısı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç Kültür Kart Proje Destek Programı kapsamında Konya'da örgün olarak üniversite öğrenimine devam eden öğrencilere yönelik yeni proje destek çağrısının başladığını duyurdu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gençler için hazırlanan Genç Kültür Kart Proje Destek Programı başvuruları başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençler için yapılacak tüm çalışmaları gençlerle birlikte hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

“Konya Modeli Belediyecilik” anlayışında gençlerin yerinin hep ayrı olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Bu zamana kadar aldığımız tüm kararlarda gençlerimizin fikirlerini aldık ve öğrenci şehri Konya’mızın gelişiminde bu fikirlere yer verdik. Her yıl gelenek haline getirdiğimiz Genç Kültür Kart Proje Destek Programımız ile şimdiye kadar sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunan toplamda 18 gençlik grubu ve 51 öğrenci topluluğuna, projelerini gerçekleştirmeleri için destek sağladık.”

GENÇLERE FARKLI BAŞLIKLARDA DESTEK SAĞLANACAK

Başkan Altay, Genç Kültür Kart Proje Destek Programı başvurularının başladığını müjdeleyerek, “Şimdi yeni proje destek çağrımızın başladığının müjdesini vermek istiyorum. Kültür ve Sanat, Sağlıklı Yaşam ve Spor, Teknoloji ve Sosyal Medya, Çevre ve Sıfır Atık, Gönüllülük ve Kişisel Gelişim, başlıklarında geliştireceğiniz projelerinize destek sağlayacağız. Detaylı bilgi için www.genckultur.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Tüm genç arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.