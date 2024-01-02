Son Dakika

Konya'dan gençlere 'proje destek' çağrısı

YAŞAM 02.01.2024, 12:38
Konya'dan gençlere 'proje destek' çağrısı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç Kültür Kart Proje Destek Programı kapsamında Konya'da örgün olarak üniversite öğrenimine devam eden öğrencilere yönelik yeni proje destek çağrısının başladığını duyurdu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gençler için hazırlanan Genç Kültür Kart Proje Destek Programı başvuruları başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençler için yapılacak tüm çalışmaları gençlerle birlikte hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

“Konya Modeli Belediyecilik” anlayışında gençlerin yerinin hep ayrı olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Bu zamana kadar aldığımız tüm kararlarda gençlerimizin fikirlerini aldık ve öğrenci şehri Konya’mızın gelişiminde bu fikirlere yer verdik. Her yıl gelenek haline getirdiğimiz Genç Kültür Kart Proje Destek Programımız ile şimdiye kadar sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunan toplamda 18 gençlik grubu ve 51 öğrenci topluluğuna, projelerini gerçekleştirmeleri için destek sağladık.”

GENÇLERE FARKLI BAŞLIKLARDA DESTEK SAĞLANACAK

Başkan Altay, Genç Kültür Kart Proje Destek Programı başvurularının başladığını müjdeleyerek, “Şimdi yeni proje destek çağrımızın başladığının müjdesini vermek istiyorum. Kültür ve Sanat, Sağlıklı Yaşam ve Spor, Teknoloji ve Sosyal Medya, Çevre ve Sıfır Atık, Gönüllülük ve Kişisel Gelişim, başlıklarında geliştireceğiniz projelerinize destek sağlayacağız. Detaylı bilgi için www.genckultur.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Tüm genç arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 17 44
2. Galatasaray 17 44
3. Trabzonspor 17 30
4. Kayserispor 17 29
5. Beşiktaş 17 29
6. A.Demirspor 17 27
7. Rizespor 17 26
8. Antalyaspor 17 24
9. Kasımpasa 17 23
10. Sivasspor 17 21
11. Ankaragücü 17 20
12. Alanyaspor 17 20
13. Hatayspor 17 19
14. Başakşehir 17 19
15. Gaziantep FK 17 19
16. Konyaspor 17 18
17. Karagümrük 17 17
18. Samsunspor 17 15
19. Pendikspor 17 14
20. İstanbulspor 17 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 42
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
8. Gençlerbirliği 17 27
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 17 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 17 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Tuzlaspor 17 16
17. Giresunspor 17 9
18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. Aston Villa 20 42
3. M.City 19 40
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 20 39
6. West Ham United 19 33
7. M. United 20 31
8. Brighton 19 30
9. Newcastle 20 29
10. Chelsea 20 28
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 20 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 20 16
18. Luton Town 19 15
19. Burnley 20 11
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Atletico Madrid 18 38
4. Barcelona 18 38
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 18 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5