Konya'dan deprem bölgesine 123 tır yardım

Konya Büyükşehir arama kurtarma ekipleri, şu ana kadar enkazdan 61 vatandaşı sağ olarak kurtardı. Bölgeye Konya’dan ulaşan yardım TIRI sayısı da 123 oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, tüm ülkeyi yasa boğan depremlerin ardından Hatay’da katıldığı arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük depremin hemen akabinde ilk gün Konya Valisi Vahdettin Özkan ile birlikte Hatay’a giden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, afet bölgesinde arama kurtarma ve koordinasyon çalışmalarına katılıyor.

EKİPLER CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR

Depremin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ilçe belediyeleriyle birlikte Hatay’a hemen ekipler ve araçlar sevk ettiklerini, yardım malzemelerini organize ettiklerini anımsatan Başkan Altay, “Şu anda 1.545 personelimiz ve 451 aracımız deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyetlerine katılarak bir fazla can kurtarabilmek için insanüstü bir gayret gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

KONYA DEPREMZEDELER İÇİN SEFERBER OLDU

Afette evini kaybeden depremzedeler için Konyalıların seferber olduğunu da dile getiren Başkan Altay, “Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda ilçe belediyelerimizin desteğiyle Konyalı hemşehrilerimiz her zaman olduğu gibi yüce gönüllülüğünü ortaya koyuyor. Konya olarak birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergiliyoruz. Yardım merkezlerimize yardımlarını ulaştıran ve bu merkezlerde gönüllü olarak göreve koşan tüm hemşerilerimden Allah razı olsun. Yardımlarınız Hatay’a geliyor ve burada yara sarıyor. Hatay’dan tüm Konyalı kardeşlerime teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

AFAD ÜZERİNDEN NAKDÎ YARDIMLARA ÖNCELİK VERELİM

Deprem bölgesine yeterli miktarda aynî yardım geldiğini vurgulayan Başkan Altay, “Hemşehrilerimizin bundan sonra aynî yardımlar yerine AFAD üzerinden nakdî yardımlara öncelik vermesi daha faydalı olacaktır. Rabbim bir daha böyle üzücü felaketlerle milletimizi sınamasın. İnşallah el ele verip bu durumun da üstesinden de geleceğiz.” diye konuştu.

451 ARAÇ VE 1.545 PERSONEL HİZMET VERİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin arama kurtarma, iş makinesi, haberleşme, iletişim ve destek personeli olmak üzere şu anda 1.545 çalışanı deprem bölgesinde bulunuyor. Ayrıca; ekskavatör, bekoloder, loder, lowbet, vinç, mobil vinç, jeneratör, mobil haberleşme aracı, mobil mutfak, ekmek fırını, temiz su tankeri, kamyon, çekici TIR, dozer, yakıt tankeri, otobüs, ambulans, mobil WC ve hizmet araçları olmak üzere toplam 451 araç bölgede hizmet veriyor.

KONYA EKİPLERİ ENKAZDAN 61 VATANDAŞI CANLI ÇIKARDI

Bölgede büyük özveriyle çalışan Konya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi arama kurtarma ekipleri, şu ana kadar 61 vatandaşımızı enkaz altından sağ olarak kurtardı. Konya Büyükşehir ve ilçe belediyeleri koordinasyonunda deprem bölgesine ulaştırılan yardım TIR’ı sayısı da 123’e ulaştı.