Konya'dan çok etkilendiler

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Yolları ile Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı ortaklığıyla düzenlediği organizasyonda Konya’ya gelen Fransız tur operatörleri, şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezerek Konya’yı yakından tanıdı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin yurt dışında tanıtımına katkı sağlamak için faaliyetlerini sürdürüyor.

Çatalhöyük’le başlayan 10 bin yıllık tarihi, birçok medeniyete ev sahipliği yapması, Selçuklulara 200 yıldan uzun süre başkentlik yapması başta olmak üzere daha pek çok özelliğe sahip olan Konya, turizm potansiyeli açısından Türkiye’nin önemli şehirlerinin başında geliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi de şehrin bu kadim değerlerine sahip çıkarak, Konya’nın yurt dışında bilinirliğinin artırılması amacıyla önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türk Hava Yolları Paris Müdürlüğü ve Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliği ile yapılan tanıtım organizasyonunda Fransız tur operatörlerine yönelik Konya gezisi gerçekleştirildi.

Türkiye’nin Paris Kültür Müşaviri Fatoş Özsoy’un da eşlik ettiği Konya gezisinde Fransız tur operatörleri; Büyükşehir Taş Bina’daki Konya Dijital Tanıtım Merkezi, Karatay Medresesi, Darü’l-Mülk Müzesi, Mevlana Müzesi, Konya Panorama Müzesi, Sırcalı Medrese’de Sema Gösterisi ve Matbah-ı Şerif Sunumu, Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille ve Çatalhöyük olmak üzere şehrin tarihi ve turistik mekanlarını yakından gördü.

Üç gün süren organizasyonda Konya’da bulunmaktan dolayı memnuniyetlerini ifade eden Fransız tur operatörleri, şehrin tarihi ve turistik anlamda çok büyük bir kültür hazinesine sahip olduğunu belirtti. Konya’nın çok misafirperver bir şehir olduğunu ve yemeklerini çok beğendiklerini de ifade eden Fransız misafirler, herkesin Konya’yı görmesi gerektiğinin altını çizdi.