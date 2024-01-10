Konya'daki basın çalışanlarını buluşturdu

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu, Meram ve Karatay belediyeleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü, Konya Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Yazarlar Derneği Konya Şubesi, şehir genelinde faaliyet gösteren basın-yayın kuruluşlarının yöneticilerine ve çalışanlarına yönelik 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programı düzenledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen programda konuşan Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, böyle günlerde hatırlandıkları için mutlu olduklarını belirterek, yaptıkları çalışmalarda kendilerine her zaman destek olan Konya Valilisi Vahdettin Özkan’a, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a ve ilçe belediye başkanlarına teşekkür etti.

“ALLAH DOĞRU VE DÜRÜST OLMAKTAN AYIRMASIN”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 20 yıldır bulundukları görevlerden dolayı basınla yakın ilişki içinde olduklarını belirterek, Konya basınının her zaman şehrin menfaatleri için gayret gösterdiğeni söyledi. Kavuş, “Allah doğrudan, dürüst olmaktan ayırmasın. Bizler işimizi yaparken, sizler de kaleminizi, kameranızı, fotoğraf makinanızı kullanırken, düzgün ve dürüst işini yapan insan sıfatına her zaman sahip olalım. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum. Allah kaleminize, makinanıza güç versin” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bütün gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ederek gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade etti. Kılca, “Aslında gece gündüz beraberiz. Sizler vatandaşa en doğru haberi ulaştırmak için 7/24 koşturuyorsunuz. Konya’da birlik-beraberlik var, bütünlük var. Bu birlik ve beraberliğimiz daim olsun” diye konuştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Ben Konya Modeli Belediyeciliğe, Konya Modeli Gazeteciliği de ilave etmek istiyorum. Konya’mızda çalışan, görev yapan bütün basın mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hakikaten Konya’mızda bu güzel birlik-beraberlik iklimini destekleyen çok güzel bir basın birlikteliğimiz var” ifadelerini kullandı.

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, hayatını kaybetmiş bütün gazetecilere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara da sağlıklı ömürler dileyerek, “Konya’da birlik var beraberlik var. Bu birliktelikler bizlere her zaman onur vermiştir. Basınımızın böyle devam etmesi de bizlere her zaman güç vermiştir. Allah birliğimizi daim eylesin. Gününüz kutlu olsun” dedi.

Programa; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Taner Taşkıran, Basın İlan Kurumu Konya Bölge Müdürü Mehmet Feramuz Ayan, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İmran Aslan, TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez ile Konya merkez ve ilçelerden çok sayıda basın mensubu katıldı.