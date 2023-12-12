Konya'da 'XYZ Akıllı Kuşaklar Çalıştayı'

Konya Büyükşehir Belediyesi, her kesimden ve kuşaktan bireylerin ihtiyaç duyduğu akıllı şehir çözümleri ve sürdürülebilir teknolojilerin şehir üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla “XYZ Akıllı Kuşaklar Çalıştayı” düzenledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dününü, bugününü ve yarınını Akıllı Şehirler perspektifinde her kesimden ve kuşaktan bireyle ele alıyor.

X, Y ve Z kuşaklarından temsilcilerin ve engelli bireylerin katıldığı çalıştayın ilk aşamasında “Proje Yazımı 101” ve “Akıllı Şehirler 101” konulu eğitimler düzenlendi. Eğitimlerde katılımcılara akıllı şehirlerin temel prensipleri ve etkili proje yazımı teknikleri hakkında temel bilgiler verilirken, şehir projelerinin başarılı bir şekilde yönetilmesi için gerekli stratejiler ve en iyi uygulamalar anlatıldı.

Çalıştayın ikinci aşamasında katılımcılar; Konya Mobil Uygulaması, Engelsiz Konya Mobil Uygulaması, ATUS, Bisiklet Paylaşım Sistemleri, Akıllı Trafik Sistemleri gibi projeler başta olmak üzere mevcut durum değerlendirmesi yaptıktan sonra gördükleri sorunları ve önerdikleri çözümleri tartışarak çeşitli açılardan değerlendirdi.

Çalıştayın üçüncü ve son aşamasında ise her gruptan bir temsilci, belirlenen en önemli sorunları ve gruplarının önerdiği çözüm önerilerini katılımcılarla paylaştı. Tartışmalar sırasında katılımcılar, ortaya çıkarmış oldukları 100’den fazla çözüm önerisi hakkında farklı perspektiflerden yorum yaparak etkileşimde bulundu.

Çalıştayın kapanışında ise moderatörler, tüm değerlendirmeleri kayıt altına alarak analiz raporuna her kesimden katılımcının farklı bakış açılarıyla katkıda bulunmasını sağladı.

Çalıştayın yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren katılımcılar, şehirdeki hayat kalitesinin yükseltilmesi amacıyla tüm kesimlerin çözüm önerilerine ve görüşlerine önem verdiği için Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.