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Konya'da 'tropikal' ziyaret 600 bine ulaştı

YAŞAM 26.12.2022, 14:27
Konya'da 'tropikal' ziyaret 600 bine ulaştı

Yılın her döneminde şehre gelen ziyaretçileri ağırlayan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 2022 yılına da damga vurdu. Yılın en bereketli zamanlarından olan Şeb-i Arus Vuslat Yıldönümünde de oldukça yoğun ziyaretçi alan bahçe 569 bin 388 ziyaretçi sayısına ulaştı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Konya’nın sembol ziyaret mekanlarından biri haline geldi. 

Mevlana Müzesi’nden sonra Konya’da en çok ziyaret edilen mekan olmayı başaran bahçede bu yıl da yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşandı. Hz. Mevlana’nın vuslata erişinin 749. Yıldönümü sebebiyle yine yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 2022 yılının son günlerine doğru yaklaşılırken 569 bin 388 ziyaretçi sayısıyla  dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Vuslat törenleri esnasında da yoğun ziyaretçi alan bahçe sadece Aralık ayında 47 bin 300 misafiri ağırladı.

7 bin 600 metrekare kullanım alanına sahip olan Tropikal Kelebek Bahçesi; 3 bin 500 metrekare yürüyüş alanına sahip. Ekvatoral iklim koşullarına göre yaz-kış 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem değerine sahip olan bahçede 40 farklı türde 20 bin kelebek ve 195 civarında bitki türü ile ziyaretçilere farklı bir dünyanın kapılarını açıyor. Bahçede ayrıca kral yılan, dev salyangoz, papağan gibi canlılar yaşıyor.  Bahçeye gelen misafirler kelebekleri kendi nektar bitkileri etrafında uçarken gözlemleyebiliyor.

Tropikal Kelebek Bahçesi Pazartesi günü hariç haftanın her günü 09.00- 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

"SEMBOL MEKANLARDAN BİRİ OLDU"

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nin şehre gelen misafirleri ağırlamak adına çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye olarak katıldıkları fuarlarda da bahçenin tanıtımını yaptıklarını belirterek, "İlimizin Mevlana Türbesinden sonra en çok ziyaret edilen mekanlarından olan bahçemiz sembol mekanlardan birisi olarak şehrimize gelen misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyor. Yine bu yıl da Şeb-i Arus törenleri vesilesiyle şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz Tropikal Kelebek Bahçemize yoğun ilgi gösterdi. Bu sebeple sadece Aralık ayında  47 bin 300 misafiri  bahçemizde  ağırladık.  Ben ülkemizin ve dünyanın her yerinden şehrimize gelen tüm misafirlerimizi, farklı renk ve türleriyle doğuşundan itibaren bir mucize olan kelebeklerin yaşamlarına tanıklık etmek üzere Konya Tropikal Kelebek Bahçemize davet ediyorum” diye konuştu.

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