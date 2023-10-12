Konya'da Taşköprü Alt Geçidi'ne yakın mercek

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden 4 köprülü kavşak ve altgeçitten biri olan Taşköprü Alt Geçidi’nde inşaat çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.KONYA (İGFA) - Taşköprü Alt Geçidi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın altyapısını güçlendirmek adına yoğun bir çalışma yürüttüklerini, şu anda 4 farklı noktada köprülü kavşak inşaatlarının sürdüğünü kaydetti.

Toplam 1 milyar lira bedelle; Fırat Caddesi’nde, Şehir Hastanesi Kavşağı’nda, Sedirler Kavşağı’nda ve Taşköprü Kavşağı’nda yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Altay, “Taşköprü Altgeçidi özellikle Karaman Yolu ile Gazze Caddesi arasında açtığımız Alparslan Türkeş Caddesi’ni kesintisiz şekilde birbirine bağlarken bir taraftan da tren yolunun iki tarafında açtığımız Karabağ ve Kazakistan caddelerinde çevre yolunu şehir içine kadar kesintisiz hale getirecek; önemli bir ulaşım aksı oluşturacak. Toplam 302 milyon lirayla yapmaya başladığımız işin şu anda yüzde 70’indeyiz. Gece gündüz yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah yıl sonundan önce en azından alt taraftan trafiği vererek ulaşıma açmayı hedefliyoruz. Konya’nın altyapısını güçlendirmek, trafikte sorunları çözmek en önemli gündemimiz. Taşköprü Alt Geçidimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bir bütünün parçası olarak özellikle Meram, Selçuklu, Karatay arasındaki trafik akışını rahatlatmak için çaba sarf ettiklerinin altını çizen Başkan Altay, bu çalışmayla bilrikte hem şehir merkezinde yoğunluk ortadan kalkmış olacağını, hem de Meram’ı Selçuklu’ya ve Karatay’a bağlayan önemli bir aks elde etmiş olacaklarını kaydetti.