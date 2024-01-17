Konya'da tarih ve kültür bir arada

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Darü’l-Mülk Projesi kapsamında Kılıçarslan Meydanı’ndaki geleneksel Konya evlerinin restorasyon çalışmaları ve Velespit Müzesi’nde devam eden çalışmaları inceledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Meydan Evleri Restorasyonu ve Velespit Müzesi yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kılıçarslan Meydanı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Konya’nın tarihini ve kültürünü ortaya çıkaracak Türkiye’nin en büyük ihya projesi olan Darü’l-Mülk Projesi kapsamında çalışmalara aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Bundan önce tamamladığımız işlerle birlikte Meydan Evleri’nde, Kılıçarslan Meydanı’nda bulunan bu tarihi alanda çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. İnşallah yaz aylarıyla birlikte burası Konya’nın en cıvıl cıvıl mekanlarından birisi olacak. Restoranlar, kafeler, Türk İslam Sanatlarına ait atölyelerinin olduğu ve ‘Velespit’ adını verdiğimiz bisiklet müzesinin olduğu bir alanla birlikte burası insanların gece gündüz rahatlıkla vakit geçirebilecekleri, gelen turistlerin ziyaret edebilecekleri bir müze alanına ve yeme içme alanına dönüşmüş olacak. Böylece Darü’l-Mülk Projesi kapsamında bir işimizi daha inşallah tamamlamış olacağız” diye konuştu.

“KONYA’NIN TURİZMİNE CİDDİ BİR KATKI SAĞLAYACAK”

Proje tamamlandığında Konya’nın, tarihin ve kültürün her sokağında yaşandığı bir şehir haline dönüşeceğini belirten Başkan Altay, Konya’nın turizmine ciddi bir katkı sağlayacak projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Şu anda içinde bulunduğumuz alan Konya’nın en önemli mekanlarının hemen yanı başında bulunuyor. Kılıçarslan Meydanı, Darü’l-Mülk Sergi Sarayı, Taş Bina, Alaaddin’de bulunan Selçuklu Sarayı ve Meydan Evleri bir bütün olarak aslında gelen ziyaretçilerimizi ağırlayacağımız yeni bir destinasyon olacak. Böylece Mevlana Müzesi’nden başlayarak yürüyerek insanların bu alana kadar gelmesini ve alan boyunca esnafımıza ciddi bir hareket kazandırmasını amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.