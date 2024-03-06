Konya'da Tahir Büyükkörükçü'ye özel anma

Konya’nın manevi mimarlarından Tahir Büyükkörükçü Hoca vefatının 13. yılında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Tahir Büyükkörükçü Anma Gecesi ve Belgesel Gösterimi” programı ile anıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Tahir Büyükkörükçü Anma Gecesi ve Belgesel Gösterimi” Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başladı, Konya İl Müftüsü Ali Öge tarafından yapılan dua ile devam etti. Daha sonra Tahir Büyükkörükçü hocanın oğlu Abdurrahman Büyükkörükçü, babasının hayatından kesitler ve hatıralar anlattığı bir konuşma yaptı.

“BU ŞEHRİN İNSANINA VE TÜM İSLAM ÜMMETİNE SEVDALI BİR GÖNÜL ERBABIYDI”

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarihinin her döneminde âlimlerin, ariflerin ve çok kıymetli şahsiyetlerin yurdu olan Konya’nın, onların hikmetli mesajlarıyla parlamış ve tüm dünyayı aydınlatmış bir şehir olduğunu söyledi.

Bu anlamda Konya’nın en önemli manevi mimarlarından birinin Tahir Büyükkörükçü hoca olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Hocamız, ‘Ben sizi küfeye doldurup cehenneme göndermeyi değil, sırtıma alıp cennete götürmeyi istiyorum’ diyecek kadar bu şehrin insanına ve tüm İslam ümmetine sevdalı bir gönül erbabıydı. Sadece bir âlim, bir öğretmen değil; aynı zamanda bir yol gösterici, bir kalp doktoruydu. Onun sohbetleri, insanın içine işleyen, ruhu aydınlatan birer meşale gibiydi. Onun varlığı, bize her zaman sevginin, sabrın ve hoşgörünün gücünü hatırlattı. O, insanları bir araya getiren, gönüller yapıcı bir köprüydü. Onun gönül dünyası o kadar zengin ve kucaklayıcıydı ki, karşısındaki herkese değer verir, herkesi önemserdi” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de medeniyetleri inşa eden, medeniyetleri ayakta tutan şehirlerin ve medeniyetlerin manevi mimarlarının olduğunu belirterek Tahir Büyükkörükçü’nün de Konya’nın çok kıymetli manevi mimarlardan olduğunu ifade etti.

Konuşmalar sonrasında Konya Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı Tahir Büyükkörükçü'nün hayatını anlatan belgesel izlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen belgesel ve anma gecesinde vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.