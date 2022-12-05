Konya'da Start Day coşkusu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kapsül Teknoloji Platformu tarafından düzenlenen “Start Day” etkinliğinde teknoloji takımlarıyla ve gençlerle bir araya geldi. Gençlere hiçbir sınırlama yapmadan imkan sunmaya devam edeceklerini belirten Başkan Altay, “İnandıktan sonra, bir araya geldikten sonra başaramayacağımız bir şey yok" dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunmak ve Konya’yı bir teknoloji üssü haline getirmek amacıyla kurulan Kapsül Teknoloji Platformu, ‘başlangıç günü’ anlamına gelen “Start Day” etkinliğinin ikincisini gerçekleştirdi.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan 2022 TeknoFest şampiyonu Hyperloop Takımı’nın en genç üyesi Bilal Gün, Kapsül Teknoloji Platformu’nun ihtiyaç olan her alanda yanlarında olduğunu belirterek, “Kapsül’den aldığımız bu rüzgar bizim yarınlara daha emin adımlarla yürümemizi sağladı. Hayallerimize imkan sağladığı için Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

PROF. DR. ZORLU: “BİRBİRİMİZİ TAMAMLADIĞIMIZDA SİNERJİ ORTAYA ÇIKIYOR”

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek konuşmasına başladı. Prof. Dr. Zorlu, “Başkanımız gerçekten her alanda üniversitelerin yapmış olduğu faaliyetlere elinden geldiğince, hatta şartları zorlayarak destek vermeye çalışıyor. Kapsül de bunlardan birisi. Üniversitelerin imkanları sınırlı. Bilgi platformu var, beceri var, yetkinlik var ama sosyal alanda, ekonomik alanda bunlar desteklenmediği takdirde istenilen sonuçlar elde edilemez. İşte bizim eksik kalan tarafımızı da Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tamamlıyor. Birbirimizi tamamladığımız zaman da ortaya çok ciddi bir enerji ve sinerji çıkıyor. Ben Kapsül’ü bu anlamda çok önemsiyorum. Kapsül sadece TeknoFest’e yönelik bir platform değil, birçok alanı kapsamaktadır. Bu noktada da biz elimizden gelen bütün destekleri Kapsül’e vermeye çalışıyoruz. Bunun da ürünlerini almaya başladık. Bundan sonra inşallah 2023’ten itibaren Kapsül Teknoloji Platformu çerçevesinde TeknoFest’te çok daha iyi noktalara geleceğimize inanıyorum. Desteklerinden dolayı Başkanımıza ve hepinize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“YAPMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ ŞEY, KONYA’DA HER ALANDA ÖNCÜ VE ÖNDER OLMAYA ÇALIŞMAK”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iyi yapılan bir işin neticelerinin ne kadar güzel olduğunun bir göstergesine şahitlik ettiklerini ifade etti. Kapsül Teknoloji Platformu’nun önce Konya Bilim Merkezi’nde başladığını hatırlatan Başkan Altay, “Biliyorsunuz Konya Bilim Merkezi, TÜBİTAK destekli Türkiye’nin ilk ve en büyük bilim merkezi. Bilim Merkezimiz 2014 yılından itibaren birçok etkinliğe imkan sunuyor. Çocuklarımızın bilimle tanışmasına vesile oluyor. Teknoloji festivalleri düzenlerken bir taraftan da Kapsül Teknoloji Platformu gibi ortaya yeni bir marka çıkmasına da vesile oldu. Kapsül artık Bilim Merkezi’nin sınırları içine sığmaz olunca Zindankale’deki yeni yerleşkesine taşınarak süreç çok daha etkin olmaya başladı. Aslında yapmaya çalıştığımız şey, Konya’da her alanda öncü ve önder olmaya çalışmak. Bunu sadece kendi başına yapmanız mümkün değil. Onun için üniversitelerimizle, meslek odalarımızla ve sanayi odalarımızla birlikte hareket ediyoruz. Bizim imkânlarımız, onların bilgi birikimi, bizim hızlı hareket etme kabiliyetimiz, sizlerin enerjisi bir araya geldiğinde ortaya çok büyük başarılar çıkıyor.” cümlelerini kullandı.

“TÜBİTAK DA ARTIK KONYALI OLUYOR”

Konya’nın son dönemde çok önemli kazanımlar elde ettiğine dikkat çeken Başkan Altay şöyle devam etti: “Bunlardan belki en önemlilerinden birisi ASELSAN Konya. ASELSAN’ın Konya’da çok büyük bir yatırım yapıyor olması, savunma sanayiyle ilgili önümüzde yeni bir ışık oluşturdu. 50 savunma sanayi mühendisini yetiştirmekle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Şimdi yine Konya için önemli bir adım ortaya çıktı. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi; TÜBİTAK da artık Konyalı oluyor. Marmara Araştırma Merkezi’nden sonra TÜBİTAK Konya’da da İklim Değişikliği Araştırma Merkezi kurarak şehrimize geldi. Böylece şehrimizdeki iklimi genişletmeye çalışıyoruz. Onların imkânlarını şehrimizde sizlerin istifadesine sunmayı amaçlıyoruz. Çünkü Konya’nın en önemli güçlerinden birisi de sahip olduğu üniversiteler ve üniversitede okuyan öğrencilerimiz. Bunu her platformda açık yüreklilikle ve sürekli ifade ediyorum. Konya’ya çok büyük katkınız var arkadaşlar. Konya’da insan kaynağının gelişmesine çok büyük katkınız var. Şehirlerinizden kalkıp Konya’ya eğitim için geliyorsunuz ve bu eğitim sırasında edindiğiniz bilgi, birikim, tecrübe sonrasında birçoğunuz da Konya’da üretimin bir parçası oluyorsunuz. İstihdamın bir parçası oluyorsunuz. Teknolojinin bir parçası oluyorsunuz ve Konya’nın katma değerine çok büyük bir katkınız oluyor. Onun için ben tekrar hepinize Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Birlikte çok daha güzel işler başaracağımıza inanıyorum.”

“SİZLERE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Gençlere hiçbir sınırlama yapmadan imkan sunmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Altay, “Çünkü bizi cesaretlendirdiniz, yüreklendirdiniz. TeknoFest’teki başarınız bütün bu emeğin karşılığını aldığımızın bir göstergesi. Bu salondaki coşkunuz bizim için kıymetli. Onun için biz Kapsül Teknoloji Platformu’yla, Sosyal İnovasyon Ajansı’yla, Konya Bilim Merkezi’yle, Büyükşehir Gençlik Meclisi’yle hep sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Yeter ki siz enerjinizi kaybetmeyin üretmeye devam edin. Son dönemde Türkiye çok önemli işler yürütüyor. Artık altyapı işlerimizi tamamladık. Özellikle teknolojiyle ilgili yeni başarı hikayeleri ortaya çıkıyor. Bunda iradeyle çalışan, emeğini, alın terini ortaya koyan genç arkadaşlarımız var. Bu işin lideri de Selçuk Bayraktar oldu. TeknoFest ile birlikte edindiği tecrübeyi tüm Türkiye’ye yayıyor. Biz de T3 Vakfı’yla birlikte yeni projeler üretme konusunda çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah içinizden çok daha güzel isimler çıkacak. Ülkemize, şehrimize önemli katkılar yapacağınıza ben inanıyorum. Özellikle TeknoFest Karadeniz’de 10 ödül almamız bizi çok cesaretlendirdi. Tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerle yürüttüğümüz projeler sayesinde ‘Genç Dostu Genç Fikir’ ödülünü de almış olduk.” ifadelerine yer verdi.

“İNANDIKTAN SONRA BAŞARAMAYACAĞIMIZ BİR ŞEY YOK”

Tüm paydaşlara teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Başkan Altay, “Rektörlerimiz, oda başkanlarımız, Borsa İstanbul’dan ve T3 Vakfı’ndan yönetici arkadaşlarımız var. İnandıktan sonra, bir araya geldikten sonra başaramayacağımız bir şey yok. Sizlere şunu ifade ediyorum. Arkadaşlar lütfen bizden talepte bulunun. Siz ne kadar çok şey talep ederseniz, siz ne kadar hırslı olursanız, siz ne kadar çalışma azminizi bize gösterirseniz biz o kadar destek oluruz. Şundan hiç endişe etmeyin Konya Büyükşehir Belediyesi’nin gücü sizin bütün bu düşündüğünüz, hayallerinizi gerçekleştirecek hem insan kaynağı hem mali güce sahiptir. İnşallah Kapsül’ün mantığı diğer şehirlerde de gelişmeye devam eder. Biz ne yaparsak yapalım siz gayret etmezseniz bir çözüm üretemeyiz. Onun için sizin gayretiniz çok daha önemli. Sayılarınızın artmasını temenni ediyorum. İnşallah, binler on binleri bulur, on binler yüzbinleri bulur ve üniversitelerimizde eğitim gören tüm öğrenciler bu sisteme dahil olurlar ve hep birlikte ‘Türkiye Yüzyılı’na çok önemli bir katkı sunarız. Çünkü biz şuna inanıyoruz; Türkiye artık belli bir seviyeye geldi. Bundan sonra bir adım daha atması lazım. Bu adımı sizler atacaksınız arkadaşlar. Bizler imkan oluşturacağız ama sizler Türkiye’yi çok daha büyük ve güçlü hale getireceksiniz. Türkiye sadece bölgenin değil, dünyanın lider ülkesi olacak. Biz sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun.” sözleriyle konuşmasını bitirdi.

Konuşmaların ardından TeknoFest 2022’de ödül alan takımlara ödülleri takdim edilirken Kapsül 2023 dönemi TeknoFest takımlarının duyurusu yapıldı.

Kapsül Teknoloji Platformu ‘Start Day’ etkinliği kapsamında öğleden sonra ise üç farklı oturumda düzenlenen panellerde; T3 Vakfı, Borsa İstanbul, ASELSAN Konya, Mimarlar Odası Konya Şubesi ve InnoPark yetkilileri teknoloji takımlarıyla ve ekipleriyle buluştu.