Konya'da Sosyal İnovasyon'dan içerik geliştirme buluşması

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğinde faaliyetlerini sürdüren Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA) Creathon’23 Konya: “Yeni Nesil Kültürel Mekânlar İçin İçerik Geliştirme Maratonu”nun ikincisini düzenledi.KONYA (İGFA) - Sosyal İnovasyon Ajansı’nın Meram Yerleşkesi’nde bu yıl “Meydan Evleri” temasıyla gerçekleşen etkinlikte yoğun başvurular arasından seçilmiş 12 takım katılım sağladı. Farklı disiplinlerden bir araya gelen 50 genç, Creathon boyunca disiplinler arası araştırma, tasarım odaklı düşünme becerileriyle fikirlerini geliştirerek etki odaklı projeleriyle yarıştı.

Meydan Evleri için; etkinlik, alan, bina, yazılım, mobil uygulama, içerik gibi farklı alanlarda proje üreten gençler, bağımsız jüri karşısında projelerini sundu. Toplumsal fayda ve etki odaklı projelerini geliştirerek yenilik ekosistemine katkı sunan takımlar, sunumlarını gerçekleştirirken 36 saatlik maraton sonunda dereceye giren takımlar ödüllendirildi.

“CREATHON NEDİR?”

Yeni nesil kültürel mekânların içeriklerine yönelik gençlerin sürdürülebilir projeler üretmelerini teşvik eden Creathon; gençlerin becerileriyle yarıştığı, deneyim kazandıkları ve etki odaklı projeler geliştirdikleri bir tasarım maratonudur.