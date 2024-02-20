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Konya'da Sosyal İnovasyon Ajansı ile gençlere yeni ufuklar

YAŞAM 20.02.2024, 14:13
Konya'da Sosyal İnovasyon Ajansı ile gençlere yeni ufuklar

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğinde kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen “Gençlik İçin Yayıncılık ve Telif Hakları Ekosistemi Geliştirme Programı” kapsamında “Fikri Mülkiyet İçin Açık İnovasyon Kampı” düzenledi. Beyşehir Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı’nda üç gün süren kampta; eğitimler, atölyeler, söyleşiler, panel ve forumlar gerçekleştirildi. Program ile yayıncılık alanında faaliyet göstermek isteyen gençlere destek olunması amaçlanıyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı, yayıncılık alanında gençlerin yeteneklerini ve becerilerini geliştirmeleri ve iş dünyasına adım atarken fikirlerini yasal yollardan korumak için yeni imkânlar sunmaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği “Gençlik İçin Yayıncılık ve Telif Hakları Ekosistemi Geliştirme Programı” kapsamında hayata geçirilen “Fikri Mülkiyet İçin Açık İnovasyon Kampı” Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Beyşehir’de bulunan Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı’nda gerçekleştirildi.

Üç gün süren kamp ile fikri mülkiyet alanındaki güncel bilgileri ve deneyimleri paylaşarak bu alandaki sorunlara yenilikçi çözüm önerileri geliştirmek için bir araya getirilen gençlerin beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, eğitimler ve atölyeler düzenlendi. Bunların yanı sıra disiplinlerarası çalışma ortamı oluşturularak şahsi fikir ve tecrübeler paylaşıldı.

Fikri Mülkiyet İçin Açık İnovasyon Kampı süresince gerçekleştirilen etkinliklerde ilk gün Dijital Çağda Marka Yönetimi ve Açık İnovasyon, Yeniden İşlevlendirmenin Sanat Üretimine Katkısı, Patent ve Fikri Mülkiyet, Podcast Dinletisi, Dilden Anlamak: Prompt Mühendisliği, Tasarım Odaklı Düşünce Atölyesi adlı eğitim ve atölyeler; ikinci gün Girişimcilik ve Toplumsal Fayda: Sosyal Girişimcilik, Açık Erişim: Sosyal İnovasyon, Açık Veri, Açık İnovasyon, Ortak Akıl: Açık İnovasyon Tasarımı Atölyesi, Resim Atölyesi adlı eğitim ve atölyeler alanında yetkin isimlerle gerçekleştirildi. Kampın son gününde ise istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı. 

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Sosyal İnovasyon Ajansı, “Fikri Mülkiyet İçin Açık İnovasyon Kampı” gibi faaliyetleriyle yerelden hareketle çağın gerekliliklerini göz önüne alarak toplumun gelişimine katkı sağlamak, sorunlara sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üretmek, geçmişten gelen değerlerimizi koruyarak toplumu geleceğe hazırlamak gibi amaçlarla çalışmalarını sürdürüyor.
 

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