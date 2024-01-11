Konya'da Şivlilik Bayramı'nda Fener Alayı coşkusu

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi’nin iş birliği ile düzenlenen Şivlilik Çocuk Bayramı’nda “Fener Alayı” programı yine çocukların yüzünü güldürdü. Birçok etkinliğin yer aldığı programda çocuklar gönüllerince eğlendi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Şivlilik Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Fener Alayı etkinliğinde üç aylar coşku ile karşılandı. Binlerce çocuğun aileleriyle birlikte katıldığı programda çocuklar sahne gösterileri ile doyasıya eğlendi.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen, Türkiye’nin en kapsamlı çocuk etkinliği olan Şivlilik Çocuk Bayramı Fener Alayı etkinliğinde Selçuklu Halk Oyunları Gösteri Grubu, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve çocukları doyasıya eğlendiren Burak Abi sahne aldı.

Üç ayların coşkusunun gelecek nesillere aktarılması adına 5 gün boyunca devam edecek olan Şivlilik Çocuk Bayramı’na gelen çocuklar Filistin’de insanlık dramının ortasında kalan kardeşlerini de unutmadı. Şivlilik alanında yer alan mektup alanında UNİCEF’e savaşın ve akan kanın durması için mektup yazan çocukların duygu dolu cümleleri yaşanan acının minik yüreklerdeki tezahürünü ortaya koyuyor.

Tüm Türkiye’ye Şivliğin coşkusunu yayan etkinliğin ilk gününde Şivlilik Çocuk Bayramı’nı 51 bin 532 kişi ziyaret etti.