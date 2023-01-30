Konya'da 'Şivlilik Bayramı'nda 400 bini aşkın çocuk ağırlandı

Konya'da 5 gün boyunca Selçuklu Kongre Merkezi’nde çocukları ve aileleri ağırlayan "Şivlilik Çocuk Bayramı" sona erdi.KONYA (İGFA) - Türkiye’nin dört bir yanında ses getiren Şivlilik Çocuk Bayramı 5 günlük yoğun katılımın ardından son buldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi’nin iş birliğinde kapılarını açan ve 407 bin 137 kişinin ziyaret ettiği etkinlik çocukların yüzünü güldürdü. Çocukları eğlendirmek için her şeyin düşünüldüğü “Şivlilik Çocuk Bayramı”nda onlarca müzikal, etkinlik, ailelere yönelik söyleşiler oldukça yoğun ilgi gördü.

KONSER, SÖYLEŞİ VE YÜZLERCE ETKİNLİĞE SAHNE OLDU

Çocukların eğlenceye doyması için her ayrıntının düşünüldüğü 500 personelin görev yaptığı ve beş gün boyunca oldukça yoğun ilgi gören “Şivlilik Çocuk Bayramı”nda 15 Çocuk müzikali, 5 konser, ailelere yönelik 5 söyleşi, binlerce çocuğu ağırlayan yüz boyama, Şivlilik köy ve Selçuklu saray mektebi, E-Spor-VR-simülasyon, atölye, sahne, oda tiyatrosu, ekstrem show etkinlikleri gerçekleşti.

Tüm bu etkinliklerin yanı sıra yüzlerce de mini etkinlikte de çocuklar eğlenceye doydu.

Şivlilik Çocuk Bayramı’nın Türkiye’ye damga vuran bir etkinlik olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, artık çocukların bir bayramının daha olduğuna vurgu yaptı. Sözlerinin devamında etkinliğin yakışır şekilde bir vizyonla oluşturulduğunu söyleyen Başkan Pekyatırmacı,“Türkiye Yüzyılı’na ancak böyle güzel bir eser yakışırdı. Size sonsuz teşekkür ediyoruz. Artık Türkiye Yüzyılı başlıyor, biz buna yürekten inanıyoruz. Bundan sonra artık dünyanın bir abisi var, Türkiye. Türkiye bundan sonra söz söyleyen ülke, Türkiye bundan sonra oyun kuran, sadece kendi bölgesinde değil bütün dünyada artık planları yapan ülke olacak. İnşallah biz bu güzel gençliğimizde bu güzel insanlarımızla hep birlikte bir arada olarak, beraber olarak bu dava uğruna, bu yüce hedefte hep birlikte yürümeye devam edeceğiz.”dedi.

Şivliliğin Konya’da güzel bir gelenek olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Bundan sonra çocukların artık bir bayramı daha var. Şivlilik Çocuk Bayramı. Zaten onlar bayram olarak kutluyorlardı ama adı konmamıştı. Biz de bunun adını koymuş olduk. Tekrar bütün çocuklarımızın, gençlerimizin, hemşehrilerimizin üç aylarını tebrik ediyorum" dedi.