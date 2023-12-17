Konya'da 'Sille Tabiat Okulu' ufuk açıyor

Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından eğitim hayatına kazandırılan ve doğayla iç içe ve pek çok atölyeyle öğrencilere yeni kazanımlar sunan Sille Tabiat Okulu’nda eğitimler devam ediyor.KONYA (İGFA)- Okul Dışı Öğrenme Ortamlarıyla eğitime farklı bir kapı aralayan Selçuklu Belediyesi, Selçuklu’nun en gözde doğal mekanlarından olan Sille Baraj Parkı’nda doğanın kalbinde öğrencilere yeni ufuklar kazandırdığı Sille Tabiat Okulu’nda öğrenciler eğitim almaya devam ediyor.

Sanat Eğitim Teknoloji Atölye Programları (SETAP) çatısı altında Türkiye’nin en kapsamlı tabiat okulu olarak 2023-2024 eğitim öğretim döneminde de faaliyetlerine hız kesmeden devam eden okul farklı okullardan gelen misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor.

Okul Dışı Öğrenme Ortamları”nın öğrencilere farklı bakış açıları sunarak onları geleceğe hazırlarken daha donanımlı hale getirdiğini söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “ Selçuklu Belediyesi olarak eğitimi yalnızca kapalı alanlarda değil okul dışı öğrenme ortamlarının da olacağı şekilde desteklemeye devam edeceğiz ve planlamalarımızı bu şekilde yapıyoruz. Bu anlamda okul dışı öğrenme ortamlarını tüm Türkiye’ye örnek teşkil edecek şekliyle marka haline getirdik. Öğrencilerimizin analitik düşünme, karar verme, yaratıcı düşünme, girişimcilik, iletişim, takım çalışması, mühendislik ve tasarım becerileri ile donatılmasını; kendini ve yaşadığı çevreyi tanımasını, doğaya ve çevreye karşı duyarlı bir birey olarak yetişmesini amaçladığımız Sille Tabiat Okulu’nda eğitimlerimiz aynı kararlılık ve hedefle devam ediyor. Burada gönüllü olarak görev yapan öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ile öğrencilerin yaşamına katkıda bulunuyor ve hayatlarının geri kalan kısmında bu bilgileri kullanacak şekilde onları geleceğe hazırlıyoruz. 2018 yılında eğitime başlayan okulumuzda 2023-2024 eğitim öğretim yılında 2 bin 852 öğrencimiz eğitim alırken; şu ana kadar ise 12 bin 636 öğrencimiz yararlandı. Tüm Türkiye İnşallah burada faaliyetlerimizi daha fazla çocuğumuza ulaştırma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz .” dedi.

Yaz dönemlerinde de eğitimlerine devam eden Sille Tabiat Okulu’nda; Zanaat Atölyesi, Ekoloji Atölyesi, Bilim Atölyesi, Doğa Sporları, Ritim Atölyesi, Sanat Atölyesi, Organik Gıda Atölyesi, Gökbilim Gözlem Atölyesi, Tarım ve Ziraat Atölyesi, Çini Atölyesi, Ahşap Atölyesi, Bitki ve Tohum Atölyesi, Masal Atölyesi, Yaşam beceri Atölyesi, Geleneksel Konya Çocuk Oyunları Atölyesi, Satranç Atölyesi, yer alıyor.