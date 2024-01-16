Konya'da şehrin altyapısını KOSKİ güçlendiriyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehrin dört bir yanında gerçekleştirdiği altyapı projeleri ile yerleşim yerlerinin su ve kanalizasyon ihtiyaçlarını bir bir gideriyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehrin muhtelif bölgelerinde altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’nin en geniş coğrafyasında ürettiği projelerle Konya’daki altyapı sorunlarına çözüm getiren KOSKİ; Meram, Selçuklu, Karatay ve Karapınar ilçelerinde su ve kanalizasyon altyapısına yeni şebekelerle güç veriyor.

SELÇUKLU İLÇESİNDE GENİŞ KAPSAMLI ALTYAPI YATIRIMLARI

Selçuklu ilçesinde, 2023 Yılı Merkez Muhtelif Kanalizasyon Yapım ve Islahı Projesi çerçevesinde çalışmalarını sürdüren KOSKİ, Parsana Mahallesi Kerem Caddesi, İrtem ve Mustafa Şevki Durak sokaklarında 600 ve 400 milimetre çaplarında 1 kilometre ana hat ile 105 metre abone hattı olmak üzere 1 kilometre 105 metre yeni baypas çalışması sona yaklaştı.

KOSKİ Genel Müdürlüğü, Karapınar ilçesi Karakışla Mahallesi'nde Kuyu Depo Hattı Islah Projesi kapsamında 2.3 kilometre yeni su şebeke hattı inşa ediyor.

Karatay ilçesi Başak Mahallesi'nde bulunan muhtelif sokaklarda 600 ve 400 milimetre çaplarında 2.2 kilometre ana hat ve 568 metre abone hattı olmak üzere toplam 2 kilometre 785 metre kanalizasyon şebeke hattı çalışması ile altyapı anlamında ilçeye uzun vadeli bir çözüm snunan KOSKİ, 2023 Yılı 2. Kısım Merkez İlçeler Kanalizasyon İnşaat Projesi kapsamında Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Keriman Sokak’ta 300 milimetre çapında ve 238 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon şebeke hattı ile 50 metre abone hattı olmak üzere toplam 288 metre kanalizasyon şebeke çalışması gerçekleştirdi.