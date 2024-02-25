Son Dakika

Konya'da Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı hizmete açıldı

YAŞAM 25.02.2024, 16:28
Konya'da Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı hizmete açıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 1,5 milyar lira maliyetle şehre kazandırılan 4 köprülü kavşaktan biri olan Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı’nın alt geçit kısmının hizmete girdiğini açıkladı. Başkan Altay, kavşağın alt geçit kısmını Togg ile test etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımında sona gelinen bir köprülü kavşağın daha alt geçit kısmının hizmete açıldığını duyurdu.

Konya merkezde 1,5 milyar lira maliyetle devam eden 4 köprülü kavşaktan biri olan Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı’nın alt geçit kısmında TOGG ile bir sürüş yapan Başkan Altay, ışıl ışıl, pırıl pırıl Konya’ya yakışır bir köprülü kavşağı daha hayata geçirdiklerini söyledi.

Köprülü kavşağın bölge için toplu ulaşım açısından önemine değinen Başkan Altay, “Alttan geçişe açtığımız Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı, yeni yapacağımız raylı sistem hattı üstünden geçeceği için toplu ulaşım açısından da önemli bir köprülü kavşak oldu. İnşallah Mart sonunda üst yapısıyla, sinyalizasyonuyla, çevre düzenlemesiyle birlikte tamamlayarak tamamen hizmete açılmış olacak” diye konuştu.

1,5 MİLYAR LİRA MALİYETLE 4 KÖPRÜLÜ KAVŞAK ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLÜYOR

Ayrıca Adliye’den Şehir Hastanesi’ne geçişte yayaların kullanımı için yürüyen merdivenli, engelliler için asansörlü bir yaya üst geçidinin çalışmasını da tamamlamak üzere olduklarını kaydeden Başkan Altay, bu ikisi birlikte açıldığında Şehir Hastanesi'ne yaya, araç, bisiklet ve tramvay ulaşımı için büyük bir kazanım elde etmiş olacaklarını, şu an itibariyle güncel bedelle 1 milyar 550 milyona 4 köprülü kavşağımızın çalışmasını yürttüklerini söyledi.

"Sedirler Kavşağı’nı açtık, Fırat Caddesi’ni geçen hafta alttan trafiğe açmıştık. Bugün Şehir Hastanesi Önünü açıyoruz. Taş Köprü’deki işlerimiz biraz daha kapsamlı olduğu için inşallah onu da Mart ayı içerisinde en azından alttan trafiğini açmayı ve Nisan ortasında da tamamen tamamlamayı planlıyoruz" diyen Başkan Altay, köprülü kavşağın tramvayın çevre yolundan diğer tarafa geçişi için de büyük bir altyapı desteği sağladığına dikkati çekti.

Başkan Altay, “Tamamlandığında raylı sistemlerimizle Şehir Hastanesi’ne ve Yeni Sanayi Sitesi’ne Alaaddin’den kesintisiz bir şekilde ulaşmış olacak. Şehir Hastanesi önü Kanal Caddesi Köprülü Kavşağı’nın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şehrimizin ulaşım altyapısına yatırım yapmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Böylece çevre yolu istikametindeki tüm noktalarında çalışmalarımız kesintisiz devam edecek” dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 27 70
2. Galatasaray 26 69
3. Trabzonspor 27 46
4. Beşiktaş 27 46
5. Kasımpasa 27 39
6. Sivasspor 27 37
7. Başakşehir 27 36
8. Rizespor 27 36
9. Antalyaspor 26 35
10. Kayserispor 27 35
11. Samsunspor 27 33
12. A.Demirspor 27 32
13. Alanyaspor 27 30
14. Karagümrük 27 29
15. Ankaragücü 27 29
16. Hatayspor 27 29
17. Gaziantep FK 27 28
18. Konyaspor 27 28
19. Pendikspor 27 26
20. İstanbulspor 27 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 24 58
2. Göztepe 24 49
3. Kocaelispor 24 44
4. Bodrumspor 24 42
5. Sakaryaspor 24 40
6. Boluspor 24 39
7. Bandırmaspor 24 39
8. Ahlatçı Çorum FK 24 38
9. Gençlerbirliği 24 33
10. Erzurumspor 24 30
11. Keçiörengücü 24 30
12. Manisa FK 24 28
13. Ümraniye 24 27
14. Adanaspor 24 23
15. Şanlıurfaspor 23 22
16. Tuzlaspor 23 22
17. Altay 24 15
18. Giresunspor 24 7
Takımlar O P
1. Liverpool 26 60
2. M.City 26 59
3. Arsenal 26 58
4. Aston Villa 26 52
5. Tottenham 25 47
6. M. United 26 44
7. Brighton 26 39
8. Wolves 26 38
9. Newcastle 26 37
10. West Ham United 25 36
11. Chelsea 25 35
12. Fulham 26 32
13. Crystal Palace 26 28
14. Bournemouth 25 28
15. Brentford 25 25
16. Nottingham Forest 26 24
17. Everton 26 21
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 26 13
20. Sheffield United 26 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 62
2. Barcelona 26 57
3. Girona 25 56
4. Atletico Madrid 26 52
5. Athletic Bilbao 26 49
6. Real Betis 26 42
7. Real Sociedad 26 40
8. Valencia 25 36
9. Las Palmas 25 35
10. Getafe 26 34
11. Osasuna 25 32
12. Deportivo Alaves 26 29
13. Villarreal 26 29
14. Rayo Vallecano 25 25
15. Sevilla 25 24
16. Mallorca 26 24
17. Celta Vigo 26 21
18. Cadiz 26 18
19. Granada 25 14
20. Almeria 26 9