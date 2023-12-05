Konya'da özel bireylerle buluşuldu

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karatay, Meram ve Selçuklu belediyeleri tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki düzenlenen programda Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı girişte davetlileri alkış alan performansıyla karşıladı. Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencilerinin işaret dili çevirisi eşliğinde İstiklal Marşımızın okunmasıyla ile başlayan program, otizimli Genç KOMEK öğrencisi Taha Apak’ın Kur’an-ı Kerim tilâveti ile devam etti.

Programda konuşan Meram Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Melih Güçlü, 3 Aralık’ın özel bireyler için anlamlı ve farkındalık oluşturulması açısında çok önemli bir gün olduğunu vurgulayarak tüm engelli bireylerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladı.

“ENGELLİLERİMİZİN ENGELLERİNİ AŞMAK İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, imkan verildiğinden engelli vatandaşların çok önemli işler başarabileceklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Engelli kardeşlerimizle çalışmaktan onlar iş imkanı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Konya’mızın en önemli özelliği ve güzelliği birlik ve beraberliğimizdir. Belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz de birlikte hareket ederek engellilerimizin engellerini aşmak için çaba gösteriyoruz.”

BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Konya’da eğitimden spora, sanattan sosyal hayata varıncaya kadar engelli bireylerimiz, çok güzel işlere imza atıyor. Bütün engelli kardeşlerimizi başarılarından ve üstün gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Bizler de belediyeler, yerel yönetimler olarak her zaman engellerin kaldırılması noktasında üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle bizleri burada bir araya getiren Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ise Konya’nın asırlar boyu hoşgörüyle ve kardeşlikle yoğrulmuş bir şehir olduğunun altını çizerek, “Büyükşehir Belediyesi olarak bizlere miras kalan bu güzellikleri en iyi şekilde yaşatmaya devam ediyoruz. Her bir kardeşimizi aynı standartta hizmet etmek ve dezavantajlı vatandaşlarımızı sosyal hayatın her alanına dahil etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda Engelli Destek Merkezi ve diğer birimlerimizle farklı çalışmaları hayata geçirdik. Onlarca farklı projeyle Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Selçuklu, Karatay ve Meram belediyelerimizle birlikte dezavantajlı hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konya'daki engelli derneklerinin temsilcilerini, üyelerini ve ailelerini bir araya getiren programda engelli gençleri konu alan kısa film gösterimi de büyük beğeni topladı.