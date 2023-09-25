Konya'da Mistik Müzik Festivali rüzgarı esiyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali’nin ikinci gününde Mevlana Meydanı’nda 250 semazenin gerçekleştirdiği Sema Ayin-i Şerifi’ne ve Büyükşehir Taş Bina’daki ebru mapping gösterisine katıldı.KONYA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte bu yıl 20’ncisi düzenlenen Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali sanatseverlere tasavvuf musikisinin ve mistik müziğin en güzel örneklerini sunuyor.

Mevlana Meydanı’nda 250 semazen tarafından ikinci kez icra edilen Sema Ayin-i Şerifi’ne katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı değerlendirmede Mevlana Meydanı’nın Selçuklu Darü’l-Mülkü Konya’nın manevi merkezi olduğunu dile getirdi.

Hazreti Mevlana’nın bundan 7 asır önce tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajları veren Türkiye’nin en önemli mutasavvıflarından birisi olduğunun altını çizen Başkan Altay şunları söyledi: “Biz de Hz. Mevlana’yı ve onun felsefesini anlatmak adına Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Hz. Mevlana’nın doğun günü olan 30 Eylül’ü referans alarak Mistik Müzik Festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Mistik Müzik Festivali’nin 20’nci yılı. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Kültür Yolu Festivalleri kapsamında bu yıl da onlarca etkinlik düzenleniyor. Bu yıl geçen yıllardan ilave olarak meydanlarda bu etkinlikleri düzenliyoruz. Mevlana Meydanı’nda 250 semazenimiz iki gün boyunca aynı anda Sema Ayin-i Şerifi’ni gerçekleştirdi. Çok yoğun bir ilgi var. Bununla birlikte Kılıçarslan Meydanı’nda, Mevlana Meydanı’nda, Kültürpark’ta, Zafer Meydanı’nda, açık alanlarda konserlerimiz, etkinliklerimiz var. Konya Mistik Müzik Festivali’ne gelmek için çok uygun bir zaman. 30 Eylül’e kadar herkesi Hz. Mevlana’nın şehri, Selçuklu Darü’l-Mülkü Konya’mıza bekliyoruz.”

Büyükşehir Taş Bina’da “Garip Ay ile Ebru Mapping Gösterisi”ne de katılan Başkan Altay, Mistik Müzik Festivali’nin tüm hızıyla devam ettiğini ifade ederek, “Büyükşehir Taş Bina’da sanatçımız Garip Ay, ebru sanatını teknolojiyle birleştirerek mapping gösterisini icra etti. 27 Eylül’e kadar her gün saat 19.15’te Taş Bina’da bu gösteri devam edecek. Buraya gelen misafirlerimiz, hemen karşıda Kılıçarslan Meydanı’nda her akşam saat 20.00’de gerçekleşen konserlere geçiyor. Tüm vatandaşlarımızı Mistik Müzik Festivalimizdeki programlara davet ediyorum” dedi.

ETKİNLİKLER 30 EYLÜL’E KADAR SÜRECEK

Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, 30 Eylül’e kadar Türkiye başta olmak üzere Afrika’dan, Orta Doğu’dan ve Türk coğrafyalarından grupların ve sanatçıların katılımıyla birbirinden özel konserlerle ve etkinliklerle sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

