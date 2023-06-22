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Konya'da mezuniyet ve şed kuşanma töreni

YAŞAM 22.06.2023, 12:33
Konya'da mezuniyet ve şed kuşanma töreni

Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi tarafından Konya’daki 6 mesleki eğitim merkezinden mezun olan öğrenciler için Mezuniyet ve Şed Kuşanma Töreni gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi tarafından mesleki eğitim merkezlerinden mezun olan öğrenciler için Mezuniyet ve Şed Kuşanma Töreni gerçekleştirildi.

Mevlana Kültür Merkezi’nde yapılan törende konuşma yapan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, ahilik geleneğinin yüzlerce yıldır Anadolu’nun kadim ruhunu, güzel ahlakını, iktisadi anlayışını ve sosyal yaşantısını sürdüren en özel değerlerden olduğunu söyledi.

Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, “Bu köklü gelenek yüce dinimiz İslam’ın değerleriyle yükselmiş ve medeniyetimizin güzel ahlakıyla bütünleşerek asırlık Türk sanat ve ticaretine yön vermiştir. Bu kadim geleneği yaşatmak için mesleki eğitim merkezimizden başarıyla mezun olan gençlerimizin şed kuşanma töreninde bir aradayız. Gençlerimizin, ecdadımızın derin birikimlerini ve kadim mirasını sırtlanarak ülkemizi çok daha güzel yarınlara taşıyacağına inancımız tamdır. Başta Ahi Evran olmak üzere asırlardır bu topraklara değer katan tüm ahilerimizi saygı ve hürmetle yad ediyorum. Ahilik şiarından ayrılmadan alın terini öz sermayesi haline getiren tüm esnaflarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Şed kuşanan gençlerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum” dedi.

Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz, “Bir ülkenin kalkınması, gelişmesi, büyümesi, refahı, ferahı ancak üretim ve istihdamla mümkündür. Bu üretim ile istihdamın baş aktörleri de gençlerimiz, çıraklarımız, kalfalarımız ve ustalarımızdır. Selçuklu’nun, Ahiliğin başkenti Konya’da Çalışan Gençlik Meclisi olması Konya’ya yakışırdı. Eğitimin her kademesinde bize elinden gelen her türlü desteği veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ediyoruz. Esnaf ve Sanatkarlar Odamıza ve Çalışan Gençlik Meclisi’mize de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, özü kardeşlik olan bir teşkilatın mensupları olduklarını vurgulayarak şunları söyledi: “Ahiliğin merkezi Konya’dır. Ahi Evran Konya’da, Alaaddin Keykubat’ın talimatı üzerine 13. Yüzyılda bu teşkilatı kuruyor. Merkezi Konya olan teşkilatın mensupları olarak üzerimize çok büyük vazifeler düşüyor. Bu konuda Konya Büyükşehir Belediyemiz bizlere büyük destek veriyor. Böyle bir yapılanmayı Türkiye’nin hiçbir yerinde bulamazsınız. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Çalışan Gençlik Meclisi Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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