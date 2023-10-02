Konya'da 'Mevlana ve İnsan' temalı yarışma... Son başvuru 17 Kasım

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Mevlânâ ve İnsan” temalı ödüllü fotoğraf yarışması düzenleniyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Vuslatının 750. Yılı anısına Büyükşehir Belediyesi olarak hem Konya’da hem Konya dışında çeşitli etkinlikler düzenleyerek Hz. Mevlana’yı layıkıyla anmaya gayret ettiklerini ifade etti.

Hz. Mevlana’nın tüm dünyaya mal olmuş Konya’nın ve Türkiye’nin en önemli değerlerinden birisi olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Vuslatın 750. Yılı anısına ödüllü Mevlânâ ve İnsan temalı fotoğraf yarışması düzenliyoruz. Mevleviliğin ve Mevlana’nın görüşlerini yansıtabilecek her türlü fotoğraf karesinin yer alabileceği yarışmaya amatör veya profesyonel fotoğrafçılıkla uğraşan tüm Mevlana dostlarının katılımını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Mevleviliğin ve Mevlânâ’nın görüşlerini yansıtabilecek; duygular, ritüeller, gösteriler, semboller, eşyalar, yapılar yarışmanın konusu olabilecek. İnsanlarda; Mevlânâ’yı ve Mevleviliği anımsatabilecek her türlü fotoğraf karesi yarışma konusuna dahil edilecek.

Başvuruları 17 Kasım’a kadar devam edecek yarışmanın ödül töreni ve sergisi 7-17 Aralık Şeb-i Arus Haftası’nda yapılacak.

Katılımcılar ayrıntılı genel katılım koşullarına “mevlana.konya.bel.tr” adresinden ulaşabiliyor.