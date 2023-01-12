Konya'da liseli gençlere 'İşaret Dili' farkındalığı

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde lise öğrencilerine ve mezun gençlere yönelik faaliyetlerini sürdüren Lise Medeniyet Akademisi, engelli bireylerle iletişimi kolaylaştırmak ve gençlere sosyal farkındalık kazandırmak amacıyla İşaret Dili Atölyesi’ni hayata geçirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lise Medeniyet Akademisi, sosyal farkındalık çalışmalarıyla öğrencilerin gelişimine katkı sağlıyor.

Lise Medeniyet Akademileri’nin Keykavus ve Keykubad şubelerinde yoğun ilgi gören İşaret Dili Atölyesi’nde öğrenciler her hafta düzenli pratikler ve ödevler eşliğinde eğitimlere katılıyor. Gençlerin işitme engelli bireylerle sosyal hayatta ve iş hayatlarında daha güçlü iletişim kurması ve kendi kişisel gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla hayata geçirilen atölye sayesinde öğrenciler yeni bir lisana da sahip oluyor.

25 hafta sürmesi planlanan proje kapsamında özel günlerde topluma da duyarlılık ve farkındalık kazandırmak amacıyla sosyal sorumluluk projeleri üretilmesi hedefleniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademisi, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri ile yeni mezun gençlere yönelik; ders destek ve sınav programları, milli ve manevi eğitimler, atölyeler ve etkinlikler düzenlerken; gençlerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına göre konferanslar ve seminerler vererek gençleri yarınlara hazırlıyor.