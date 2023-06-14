Konya'da liseli gençler münazarada yarıştı

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Lise Medeniyet Akademileri’nde (LİMA) düzenlenen Münazara Yarışması’nda gençler kıyasıya yarıştı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada liseli gençler, iletişim becerilerini geliştirme, analitik düşünme ve argümantasyon yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Yarışmada kız öğrenciler “Çok gezen mi, çok okuyan mı bilir?” konusunu tartışırken erkek öğrenci takımları ise “Teknoloji sosyalleştirir mi, sosyalleştirmez mi?” başlıklarını münazara etti. Fikirlerin çarpıştığı münazaraların sonucunda kız öğrencilerde Keykubad Lise Medeniyet Akademisi, erkek öğrencilerde ise Keykavus Lise Medeniyet Akademisi birinciliği elde etti. Yarışma sonunda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri; 9,10,11,12. sınıf öğrencileri ile yeni mezun gençlere yönelik ders ve sınav destek programları, milli-manevi eğitimler, atölyeler, etkinlikler ve sosyal faaliyetler alanında hizmetlerini sürdürüyor.