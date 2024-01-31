Konya'da LEGO ve bilim dolu tatil

Konya Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar başta olmak üzere her yaştan Konyalı için Konya Bilim Merkezi’nde “LEGO Bilim Haftası” etkinlikleri düzenliyor. Çocukların hem eğlendiği hem öğrendiği LEGO Bilim Haftası Etkinlikleri, 4 Şubat Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi “LEGO Bilim Haftası” etkinlikleri kapsamında başta çocuklar olmak üzere her yaştan lego meraklısını ağırlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde başlayan “LEGO Bilim Haftası”nda lego yapım parçaları ile 15 farklı atölye gerçekleştiriliyor.

“LEGO Bilim Haftası” kapsamında ziyaretçiler, lego yapım parçalarıyla gerçekleştirilen atölyelerde; kodlama becerilerini geliştirebiliyor, hazırlanan sahnelerde drama yapıyor, tasarladıkları kara yelkenlileri ile yarışabiliyor, Türkiye’de yer alan mimari yapılar hakkında bilgiler edinebiliyor.

Atölyeler; kreatif düşünme, ince motor becerileri, el göz koordinasyonu, problem çözme, sosyal beceriler ve erken matematik becerileri, şekil, sayı, ölçüm gibi matematiksel kavramlar için temel oluşturmaya yardımcı oluyor.

ÇOCUKLAR LEGOLARLA DOYASIYA EĞLENDİ

Yarıyıl tatilinde “LEGO Bilim Haftası”nı aileleriyle ziyaret eden çocuklar etkinliklerin çok eğlenceli olduğunu, çok mutlu olduklarını söyledi.

Lego hayranı olduğunu ve 2 yaşından bu yana lego yaptığını ifade eden Mehmet Selim de etkinlikleri çok beğendiğini belirterek, “Burayı yapan abilerime, ablalarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki yapmışlar” dedi.

4 ŞUBAT’A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

LEGO Bilim Haftası Etkinlikleri, yarıyıl tatilinin son günü olan 4 Şubat Pazar’a kadar hafta için 10.00-16:45, hafta sonu 11:00-17:45 saatleri arasında Konya Bilim Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.