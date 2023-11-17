Konya'da Kurtuluş Bilal-i Habeşi Camii ibadete açıldı

Konya'da Meram Yenişehir Mahallesi Kurtuluş Mezarlığı yanında yapımı tamamlanan Bilal-i Habeşi Camii, Cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.KONYA (İGFA) -Meram Yenişehir Mahallesi Kurtuluş Mezarlığı yanında yapımı tamamlanan Bilal-i Habeşi Camii, Cuma Namazı öncesi düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Hayırsever İsmail Uluğ’un yapımını üstlendiği caminin açılış törenine; AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek ve Latif Selvi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanvekili Ahmet Melih Güçlü, Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, Konya İl Müftüsü Ali Öge, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, Meram Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MİLLETVEKİLİ AKYÜREK’TEN EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Caminin açılışında konuşan AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, böylesine anlamlı bir programda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek caminin yapımına emek verenlere teşekkür etti.

Konya İl Müftüsü Ali Öge ise mübarek Cuma gününde açılışı yapılan Bilali Habeşi Camii’nin hayırlı olmasını dileyerek, “Emeği geçen ve katkı sunan herkesten Rabbim razı olsun. Bu anı bizim samimiyetimize şahit eylesin”ifadelerini kullandı. Müftü Öge konuşmalar sonrası açılış duasını gerçekleştirdi.

Törenin ardından Cuma Namazına geçilirken, namaz sonrası protokol üyeleri camideki alanları gezerek incelemelerde bulundu.

Mimari yapısıyla dikkat çeken, yaklaşık 2 bin kişinin aynı anda ibadetini gerçekleştirebileceği Bilal-i Habeşi Camii’nin alt katında çocuklar için kreş ve kadınların Kur’an-ı Kerim öğrenmesi için alanlar yer alıyor.