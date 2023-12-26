Konya'da kesintisiz ulaşım için yerinde inceleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Fatih Caddesi’nden başlayarak Çeçenistan Caddesi ve Gazze Caddesi üzerinden Antalya Çevre Yolu’na bağlantı sağlayacak 3,5 kilometre uzunluğundaki Necmettin Erbakan Caddesi’nde incelemelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram Belediyesi ile birlikte Fatih Caddesi ile Antalya Yolu arasında bağlantı oluşturacak 3,5 kilometre uzunluğundaki Necmettin Erbakan Caddesi’ni hayata geçiriyor.

Çalışmaların hızla sürdüğü bölgede Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Necmettin Erbakan Caddesi’nin Meram için son dönemde yapılan en önemli işlerden birisi olduğunu söyledi.

Çeçenistan Caddesi ile Fatih Caddesi’ni birbirine bağlayacak yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde bir cadde açtıklarını kaydeden Başkan Altay şöyle devam etti: “Bugüne kadar sadece kamulaştırma için yaklaşık 400 milyon lira bedel ödedik. Şu anda üçüncü etapta bulunuyoruz. Çeçenistan Caddesi ile Lalebahçe Caddesi arasındaki etapta kamulaştırma çalışmaları bitti, altyapı çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren asfalt serimine geçmiş olacağız. İkinci etapta kamulaştırma çalışmaları tamamlandı. Lalebahçe Caddesi’nden Meram Yeniyola kadar olan etaptaki yıkım çalışmalarını bu hafta itibariyle bitiriyoruz. Altyapı çalışmalarına başlayacağız. Birinci etapta, Meram Yeniyol ile Fatih Caddesi arasındaki kısımda da kamulaştırma çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyoruz. İnşallah 2024 yılının ortalarına doğru Necmettin Erbakan Caddesi tamamlanarak hizmete açılmış olacak.”

“RAHMETLİ HOCAMIZIN ADINI MERAM’IN BU GÜZEL CADDESİNDE YAŞATMIŞ OLACAĞIZ”

Meram’da kesintisiz bir ulaşım ve şehir içi trafiğin rahatlatılmasıyla ilgili bir çalışma yürütürken diğer taraftan da açılan caddelerin etrafında ciddi bir kentsel dönüşüm ve yapılaşma olduğuna dikkati çeken Başkan Altay, “Meram’ın çehresini değiştiriyoruz. Burada imar uygulamaları ve kamulaştırmayla ilgili saha işlemlerini Meram Belediyemiz yürütüyor. Mali kısmını Büyükşehir Belediyemiz yürütüyor. Birlikte çalışma kültürünün en yüksek olduğu bu dönemde Meram’ımıza önemli bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca Konya’mıza çok önemli hizmetlerde bulunmuş, artık Konya’yla ismi bütünleşmiş olan rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın adını da Meram’ın bu güzel caddesinde yaşatmış olacağız. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da belediye eliyle birçok yatırım yapıldığını ancak yatırımların en önemlisinin trafiği, ulaşımı, dönüşümü rahatlatacak olan cadde yatırımları olduğunu ifade etti.