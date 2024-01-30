Konya'da İsrail zulmü konuşuldu

Konya Büyükşehir Belediyesi, Şehir Konferansları kapsamında Ocak ayı boyunca sevilen isimleri ilçelerde Konyalılarla buluşturdu. Etkinliklerin Ocak ayı son haftasında Bekir Develi Doğanhisar ve Hüyük’te, Merve Gülcemal Karapınar ve Ereğli’de, Mustafa Karataş ise Güneysınır ve Çumra’da vatandaşlarla bir araya geldi. Yazarlar, konuşmalarında İsrail’in Filistin’de yaptığı zulme dikkat çekerek, boykotun ve desteğin kesintisiz devam etmesi gerektiğini, İsrail’in yaptığı katliamın bedelini mutlaka ödeyeceğini ifade ettiler. İlçe Şehir Konferansları, Şubat ayında da devam edecek.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde düzenlediği Şehir Konferansları Ocak ayında olduğu gibi Şubat ayında da devam edecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında ilçelerde düzenlediği Şehir Konferanslarının Ocak ayı etkinliklerinin son haftasında Doğanhisar ve Hüyük’te vatandaşlarla buluşan Bekir Develi, “Kudüs Bizim Neyimiz Olur?” başlığında konuştu. Boykotun önemine dikkati çeken ve Gazze’ye destek için boykot edilen ürünlerinin yer aldığı bir kitapçık oluşturduklarını ifade eden Develi, “Ben ne yapabilirim, benim yaptığımdan ne olur demeyin. Hepimizin yapabileceği çok güzel şeyler var” diye konuştu.

Şehir Konferansları’nın Ocak ayı son haftasının bir diğer konuğu olan Merve Gülcemal de “Daimi Gündemimiz Kudüs” başlığıyla Karapınar ve Ereğli’de vatandaşlarla buluştu.

Gülcemal, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 25 bin 105'e, yaralı sayısı 62 bin 681'e çıktığına ve bu sayının her geçen dakika arttığına dikkati çekerek, bu duruma alışılmaması gerektiğini, herkesin elinden geldiğince verdiği desteği sürdürmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çumra ve Güneysınır’da vatandaşlarla bir araya gelen Mustafa Karataş ise, “Diriliş Yolunda Kudüs” başlığında dinleyicilere seslendi. Karataş, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konferanslar sayesinde hemen hemen Konya'nın bütün ilçelerini dolaşmış olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

“İSRAİL’İN ZULMÜ FİRAVUNLARI GEÇTİ”

Gazze’de yaşanan insanlık utancına değinen Karataş, şöyle devam etti:

“Bir çocuk yemek kuyruğuna giriyor. Gazeli bir çocuk, aç susuz günlerdir tasını dolduramıyor ve evine geri dönüyor. Evine boş giderken diyor ki; ‘ölüm daha merhametli dünya hayatından.’ Bunu söyleten dünya büyük bir belaya ve musibete hazır olsun. Bu karşılıksız kalmaz. Amerika'nın da İsrail'in de sonu yakındır. Bu zulmü dünya, Firavun zamanında bile görmedi. Firavun Musa'lar çıkacak, tahtını sallayacak saltanatını elinden alacak diyen kahinlerin sözlerinden hareketle erkek çocukları öldürdü. Daha sonra bir yıl dokunmadı, bir yıl öldürdü. Kızlara hiç dokunmadı ama bugün Gazze'de İsrail, erkek, kız, bebek, hasta ayırt etmeden hepsini öldürüyor ve elinden gelse tamamını öldürecek. Firavunları da geçti zulümde ve bu Gayretullah’a dokunur. Bu cezasız kalmaz, zalimin cezası mutlaka gelir. Allah'ın yasası değişmez, zalime mutlaka dünyada cezası verilir ve hep beraber İsrail'in yok oluşunu göreceğiz.”

OCAK AYI İLÇE ŞEHİR KONFERANSLARI DOLU DOLU GEÇTİ

Konya Büyükşehir Belediyesi İlçe Şehir Konferanslarının Ocak ayı programları kapsamında Gökhan Müftüoğlu Akşehir, Sıtkı Aslanhan Derbent ve Kadınhanı, Necmettin Nursaçan Bozkır ve Hadim, Saliha Erdim Sarayönü ve Altınekin, Hayati İnanç Cihanbeyli ve Kulu, Dursun Ali Erzincanlı Beyşehir ve Seydişehir, Nurullah Genç Yunak ve Çeltik, Bekir Develi Doğanhisar ve Hüyük, Merve Gülcemal Karapınar ve Ereğli, Mustafa Karataş ise Çumra ve Güneysınır’da Konyalılarla buluştu.

İLÇE KONFERANSLARI ŞUBAT AYINDA DA DEVAM EDECEK

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin kültür hayatına katkı sağlamak için ülkenin tanınmış şair, yazar, akademisyen ve araştırmacılarını ilçelerde Konyalılarla buluşturduğu İlçe Şehir Konferansları, Şubat ayında da devam edecek.

İlçe Şehir Konferansları’nın ilki 2 Şubat Cuma günü Kadınhanı İlçesinde Dursun Ali Erzincanlı konferansı ile başlayacak.