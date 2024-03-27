Konya'da ilk oruç hediyeleri dağıtılıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geleneksel hale getirdikleri İlk Oruç projesi kapsamında bu yıl da başvurusu alınan 7-8 yaşındaki 33 bin çocuğa hediyelerin dağıtımının başladığını söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Medeniyet Okulu Projesi kapsamında bu yıl da ilk orucunu tutan ve başvuruda bulunan Konya genelindeki 7-8 yaşındaki çocuklara hediyelerini dağıtmaya başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan’ın sabır ve dayanışma ayı olduğunu anımsatarak, bu mübarek ayda düzenledikleri ilk oruç uygulamasıyla çocuklarda sabır ve kardeşlik duygularının öne plana çıkmasını hedeflediklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl da ilk kez oruç tutma heyecanı yaşayan çocukları bu anlamlı ibadete teşvik etmek amacıyla sürpriz hediyelerle sevindirdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Bu yıl ilk oruç hediyesi için 7-8 yaş grubundaki 33 bin yavrumuzun başvurusunu aldık. Bugün itibariyle hediyelerin dağıtımına başladık. Konya merkez ve ilçelerimizdeki KOMEK, ASEM, Bilgehane ve Lise Medeniyet Akademilerimiz üzerinden dağıtımları gerçekleştirerek tüm çocuklarımıza bayrama kadar hediyelerini ulaştırmış olacağız. Aileler kendilerine en yakın merkezlere giderek hediyelerini alabiliyor. Bu yılki sayıyla birlikte bugüne kadar 112 bini aşkın evladımızı ilk oruç hediyeleriyle sevindirmiş olacağız. Tüm yavrularımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.