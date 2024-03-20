Konya'da iki yatırım daha aynı gün açıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneysınır’a kazandırılan Kapalı Pazar Alanı ile Çumra’nın Güvercinlik Mahallesi’ne kazandırılan çok amaçlı salonun açılışları AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız’ın katıldığı programlarla gerçekleştirildi. Altunyaldız, iki açılışta da yaptığı konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın Konya Modeli Belediyeciliği Türkiye’de marka haline getirdiğini söyledi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımları tamamlanan Güneysınır Kapalı Pazar Alanı ile Çumra Güvercinlik Çok Amaçlı Salonun açılışı gerçekleştirildi.

GÜNEYSINIR KAPALI PAZAR ALANI’NIN AÇILIŞI YAPILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneysınır’a kazandırılan Kapalı Pazar Alanı’nın açılışında konuşan Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, yapılan tüm işlerin hükümetin, bakanların, milletvekillerinin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın desteğiyle olduğunu vurgulayarak teşekkürlerini iletti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, “Belediye Başkanı Ahmet Demir beyle uyum içerisinde çalıştık, bundan sonra da inşallah bir beş yıl daha uyum içerisinde artan bir şekilde hizmetlere devam edeceğiz. 2.100 metrekareden oluşan bu pazar yeri 27 milyon 900 bin liraya mal oldu. İnşallah hayırlı alışverişlere vesile olsun” dedi.

“UĞUR İBRAHİM ALTAY BAŞKANIMIZ KONYA MODELİ BELEDİYECİLİĞİ MARKA HALİNE GETİRDİ”

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da bugüne kadar verdikleri büyük destekten dolayı tüm Güneysınırlılara teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten Türkiye’mizde Konya Modeli Belediyeciliği marka haline getiren bir isim. İnşallah 31 Mart’ta AK Partimizin ve Cumhur İttifakımızın başarılarıyla bir bayram yaşayacağız. Bir de inşallah Ramazan’ın sonunda hayırla, huzurla erişeceğimiz Ramazan Bayramı’nı hep birlikte coşkuyla kutlamak istiyoruz. Cenab-ı Hak istikrarımızla yürüyüşümüzü, kardeşliğimizi pekiştirsin” değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Güneysınır İlçe Başkanı Mehmet Karaman ve MHP Güneysınır İlçe Başkanı Yüksel Koyun’un da katıldığı programda konuşmaların ardından Kapalı Pazar Alanı’nın açılışı yapıldı.

ÇUMRA GÜVERCİNLİK ÇOK AMAÇLI SALONUN AÇILIŞI YAPILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çumra’ya kazandırılan Çumra Güvercinlik Çok Amaçlı Salonun da açılışı yapıldı. Çumra’da düzenlenen programda konuşan Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, tesisin hayırlı olmasını dileyerek Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın liderliğinde ilçelerimizle uyum içinde çalıştığımız gibi Türkiye Yüzyılı’nın bu ilk yerel seçiminden sonra bu istikrarı sürdürme arzusundayız” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ALTUNYALDIZ BAŞKAN ALTAY’I TEBRİK ETTİ

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise ortaya konulan eserin son derece fonksiyonel, modern ve ihtiyaca cevap veren bir eser olduğunu belirterek, “Bu eserin tüm mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserde çok hayırlı faaliyetler, hayırlı organizasyonlar diliyorum. AK Parti belediyeciliği hizmet belediyeciliğidir. Konya belediyeciliği de ülkemizde bir marka belediyecilik olarak artık tamamıyla kendisini göstermiş ve gerçekten tüm Türkiye tarafından kabul edilmiştir. Bu vesileyle Konya’mızı sadece ortaya koyduğu hizmet anlayışı, çalışması ve vizyonuyla temsil etmekle kalmamış, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı sıfatıyla tüm dünyada da temsil etmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay beyi ve çalışanlarını yürekten tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Güvercinlik Çok Amaçlı Salonun açılışı dualarla gerçekleştirildi. Programa; Cumhur İttifakı Çumra Belediye Başkan Adayı Fatih Demirci, AK Parti Çumra İlçe Başkanı İbrahim Onbaşı, MHP Çumra İlçe Başkanı Recep Yıldırım da katıldı.