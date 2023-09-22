Konya'da Hüsn-i Hat Sergisi'ne yoğun ilgi

Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde “Hattat Nurullah Özdem Hüsn-i Hat Sergisi” Konya’da sergileniyor.KONYA (İGFA) - Millet Bahçesi içindeki Konya Büyükşehir Belediyesi Kırkikindi Restoran Salonu’nda yapılan serginin açılışına katılan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar bu tür organizasyonları hep yaptık, destek olmaya çalıştık.

İnşallah bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Nurullah Özdem beyi tebrik ediyorum ” diye konuştu.

Hattat Nurullah Özdem de Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat işlerindeki himaye düşüncesinin oldukça yüksek yerlerde olduğuna dikkati çekerek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

19 eserin yer aldığı sergiye katılan ziyaretçiler de sergiyi çok beğendiklerini ifade ederek, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sanatçıların kendilerini ifade edebilmeleri ve kendilerini tanıtması adına sağladığı katkıdan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı, küratörlüğünü Seyit Ahmet Depeler’in üstlendiği Hattat Nurullah Özdem Hüsn-i Hat Sergisi, Millet Bahçesi Kırkikindi Restoran Salonu’nda 28 Eylül tarihine kadar sergilenecek.