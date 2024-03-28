Konya'da hafızlık öğrencileri iftar programında buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hizmet veren Bilgehanelerin, “Bir hafız yetişir, bir nesil değişir” mottosuyla yürüttüğü Hafızlık Hazırlık Programı’nda eğitim alan öğrenciler, birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden olan Bilgehanelerin Hafızlık Hazırlık Programı’nda eğitim gören öğrenciler iftar programında bir araya geldi.

“Bir hafız yetişir, bir nesil değişir” mottosuyla eğitimlerini sürdüren Hafızlık Hazırlık Programı öğrencileri, Ramazan etkinlikleri kapsamında Selçuklu ilçesindeki Hacıveyiszade Camii’nde hep birlikte iftar yapmanın sevincini yaşadı.

Öğrenciler, muhabbet ve dostluk ikliminin derinden hissedildiği iftar programında emeği geçen herkese teşekkür etti.

BİLGEHANELERDE RAMAZAN AYI DOLU DOLU GEÇİYOR

Bilgehanelerde bu yıl da Ramazan ayında Değerlerle Ramazan Bilgi ve Kültür Yarışması ile Satırdan Sadra: Kur’ân-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması gibi etkinliklerin yanı sıra Bilge Şefler Mutfak Atölyesi öğrencilerinden Ramazan pidesi başta olmak üzere Ramazan ayına özgü lezzetlerin reçeteleri hazırlanıyor. PDR Birimlerinin her haftaya özel belirlediği “Bilgelerle Ramazan” söyleşilerinde ise arkadaşlık, empati gibi kavramlar konuşulmaya devam ediyor. Bilgehanelerin yalnızca çocuklara değil, velilere de hizmet sunduğu mukabele okumalarına ek olarak da anne-kız, baba-oğul teravih buluşmaları düzenleniyor.

Bilgehanelerdeki Ramazan ayı etkinlikleri; çeşitli atölyeler, branş dersler ve tüm eğitim birimleriyle bu kutlu ay boyunca sürecek.