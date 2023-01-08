Konya'da engelliler haftasına özel etkinlik

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Engelli Destek Merkezi ve Rumi Görme Engelliler Derneği işbirliğiyle Zindankale Süleyman Şah Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikler, İstiklal Marşı ve akabinde Özel Gençler Mehter takımının gösterisi ile başladı.

Rumi Görme Engelliler Derneği Başkanı Ökkeş Mendilli, Sakatlar Derneği Konya Şubesi Başkanı Ahmet Mıhçı ve Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Murat Közoğlu'nun konuşmasıyla devam eden etkinlikte, Kör Kütük Şamata tiyatro ekibinin hazırlamış olduğu “Bahtsız Mesut” ve “Dilenci Çetesi” adlı oyunlar sahnelendi.

Etkinlikler, Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter ve Bando ekibinin “Sev Kardeşim”, “Senden Başka”, “Mavi Boncuk”, “Hayat Bayram Olsa” şarkılarıyla son buldu.