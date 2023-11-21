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Konya'da Darü'l-Mülk Sergi Sarayı'nı gezdi

YAŞAM 21.11.2023, 16:57
Konya'da Darü'l-Mülk Sergi Sarayı'nı gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Kılıçarslan Meydanı’nda bulunan Darü’l-Mülk Sergi Sarayı’nı ziyaret ederek, “Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi” ve “Türkiye Selçuklu Sikkeleri Sergisi”ni gezdi.KONYA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya Büyükşehir Belediyesi Darü’l-Mülk Sergi Sarayı’nı ziyaret etti.

Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin açılışına katılmak üzere Konya’ya gelen Bakan Ersoy, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Kılıçarslan Meydanı’ndaki Darü’l-Mülk Sergi Sarayı’nı gezdi. Bakan Ersoy, buradaki “Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi” ve “Türkiye Selçuklu Sikkeleri Sergisi”ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Sergi çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, Alaaddin Camii avlusundaki hanedan türbesinden çıkarılan kemiklerin 8 yıllık bir çalışma sonrası tasnifi ve detaylı analizlerinin yapıldığını söyledi.

Bakan Ersoy, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirterek, “Türbede elde ettiğimiz kemikler vardı. Bu kemiklerin tasnifi ve detaylı analizleri yapılarak yaklaşık 8 yıllık bir çalışma var. Bu çalışmalar sırasında öncelikli olarak kemiklerin tasnifi yapıldı. Sonrasında biyolojik testler sonucunda DNA kodları ele geçirildi” diye konuştu.

“DÜNYADA EŞİNE AZ RASTLANAN BİR ÇALIŞMA”

Çalışmalar sonucunda Selçuklu hanedanlarından 12'sinin birebir çok yakın kopyalarının yapıldığını ifade eden Bakan Ersoy, şöyle devam etti:
“DNA kodlarıyla uzun süren çalışmalar sayesinde önce geçmişte elde ettiğimiz resimleri de kullanarak tahmini boyutları çıkarıldı ve yüz yapıları, kemik yapıları, vücut yapıları analiz edildi. Sonunda da sergide sergilenecek halde birebir yakın kopyaları ki yüzde 95 oranında bir gerçeklikle bu sergi alanı oluşturuldu. Konya Büyükşehir Belediyemizin de bu alanı tahsis etmesiyle 2 yıl boyunca bu sergi alanı burada duracak. Daha sonra Türkiye’de birçok noktada bunlar sergilenmeye devam edecek. Uzun süren bir çalışma. Çok fazla akademisyen de görev aldı. Dünyada eşine az rastlanan bir çalışma. Yüzde 95 başarıyla sonuçlanıyor olması, Selçuklu Hanedanlarının 12 tanesinin birebir birçok yakın kopyalarının burada sergileniyor olması çok çok önemli ve anlamlı. Sadece hanedanlar değil onlarla birlikte bazı hanedan üyeleri de var burada ve yine hanedanlığa ait iki kadının bire bir kopyası var. O anı tam anlatmak için hanedanla birlikte bir vezir ve iki korumanın da sergilendiği bir müze. Yaklaşık 27 kişiyle ilgili çalışma yapıldı, 27 kişiye ait kemikler bulundu. Sonuç olarak uzun süren çalışmaların karşılığını aldık. Bugün de bu süreci burada tamamlamış olduk. Başta hocalarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bu tarz çalışmaların bundan sonra da yaygınlaşarak devam etmesini diliyoruz.”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, “Darü’l-Mülk Sergi Sarayımızda  Selçuklu Sikkeleri ve Selçuklu Hanedan Sergilerini Kültür ve Turizm Bakanımız ile birlikte inceledik. Konya'mıza olan yakın ilgisinden dolayı Bakanımıza teşekkür ediyorum. Darü’l-Mülk Sergi Sarayımız Kılıçarslan Meydanı’nda. Her iki sergimize de Konyalı hemşehrilerimizi davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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