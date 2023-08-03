Konya'da Dar'ül-Mülk Sergi Sarayı değer katıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Darü’l-Mülk Sergi Sarayı ziyarete açıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, binlerce yıllık geçmişe sahip Konya’da tarihi değerleri korumak için çalışırken bir yandan da bu değerleri yarınlara aktararak yaşatmaya önem verdiklerini söyledi.

Konya’nın 200 yıl boyunca Türkiye Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapan Türk-İslam tarihinin en önemli şehirlerinden biri olma özelliği taşıdığını vurgulayan Başkan Altay, “Şehrimizdeki kadim mirası yaşatmak ve sonraki nesillere aktarmak için Türkiye’nin en büyük ihya projesi olan Darü’l-Mülk Projesi’ni hayata geçirdik. Darü’l-Mülk kapsamında tarihi şehir merkezimizin 20 farklı noktasında kentsel dönüşüm ve restorasyon çalışmaları yürütüyoruz. Kılıçarslan Meydanı’ndan hayata geçirdiğimiz Darü’l-Mülk Sergi Sarayı da bu ihya projemiz içerisinde oldukça önemli bir yere sahip” diye konuştu.

Darü’l-Mülk Sergi Sarayı’nın Konya’nın tarihi ve kültür hayatı açısından önemli bir eser olduğunu kaydeden Başkan Altay, yapı içerisinde Türkiye Selçuklu Devleti’nin Anadolu’da gerçekleştirdiği dönem savaşlarının resim sanatçıları tarafından yağlı boya çalışmalarıyla anlatıldığı sergi ile Anadolu’yu Vatan Kılanlar Resim Sergisi’nin bulunduğunu ifade etti.

TÜRKİYE SELÇUKLU HANEDAN SERGİSİ

Darü’l-Mülk Sergi Sarayı’nın en etkileyici bölümünün Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi olduğunu belirten Başkan Altay, “Konya’daki Sultanlar Türbesi, bir arada metfun 12 Sultan naaşıyla Türk tarihinin ilk ve en özel hanedan mezarlığı konumunda. Biz de Selçuklu sultanlarının daha iyi tanınması amacıyla, vefatlarından yaklaşık 8 asır sonra sultanların bilimsel çalışmalarla yüz ve beden gerçekliklerine uygun olarak silikon heykellerini oluşturduk. Silikon heykelleri ve yapılan çalışmaların aşamaları Darü’l-Mülk Sergi Sarayı’nda ücretsiz olarak sergilenmeye başladı. Şehrimizin tarihi kimliğine değer katacak önemli bir yapıyı şehrimize kazandırdık. Özenle hazırlanan hanedan sergimiz şehrimize gelen misafirlerimizde büyük ilgi uyandıracak. Ecdadımız başta olmak üzere bu toprakları yurt edinmemizi sağlayan tüm büyüklerimizden ve şehitlerimizden Allah razı olsun. Darü’l-Mülk Sergi Sarayı’mızın şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.