Son Dakika

Konya'da çocuklara şivlilik sürprizi

YAŞAM 09.01.2024, 14:02
Konya'da çocuklara şivlilik sürprizi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 ilçedeki çocukları “Şivlilik” hediyeleriyle sevindireceklerini açıkladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 31 ilçedeki tüm anaokulu, ilkokul ve 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencilerini “Şivlilik” hediyeleriyle sevindirecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mübarek üç ayların gelişinde kutlanan ve Konya’ya özgü bir gelenek olan “Şivlilik”in şehrin kültürüne renk kattığını belirterek, her yıl düzenledikleri özel etkinliklerle bu kültürel mirası canlı tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Üç ayların ilk Perşembe günü, Regaip Kandili sabahında Şivlilik adı altında çocukların bir bayram havasıyla tüm Konya’nın sokaklarını gezerek kendileri için hazırlanmış paketleri, gofretleri, çikolataları topladığını kaydeden Başkan Altay, “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bugünler için iki önemli iş yapıyoruz. Birincisi; anaokulu, ilkokul ve Diyanet’e bağlı 4 ve 6 yaş Kur’an Kurslarındaki 220 bin öğrencimiz için 31 ilçemizde paketler hazırladık. Bunların okullara dağıtımları gerçekleştiriliyor. İnşallah Çarşamba ve Perşembe günleri çocuklarımıza takdim edilecek. Burada amaç üç ayların başlangıcının çocuklarımızın zihninde bir hatıra kalmasını sağlamak” diye konuştu.

SELÇUKLU KONGRE MERKEZİ’NDE 4 GÜN SÜRECEK ŞİVLİLİK ETKİNLİĞİ HAZIRLANDI

İkinci önemli etkinliğin de Selçuklu Kongre Merkezi’nde Perşembe gününden Pazar gününe kadar sürecek Şivlilik etkinlik olduğunu dile getiren Başkan Altay, “Yine bayram havasında çocukların keyifli vakit geçirebilecekleri, üç ayları hatırlayabilecekleri güzel etkinlik alanları oluşturduk. Ayrıca anne-babalar için de çocuk gelişimi, eğitim konularında konferanslar gerçekleştiriyor olacağız. Üç aylar, şehrimize sonra ülkemize sonra tüm insanlığa hayırlar getirsin inşallah” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, amaçlarının Konya’ya özgü bu kültürel mirası kendilerinden sonraki nesillere aktarmak olduğunu vurgulayarak, “Şehrimizin köklü kültürüne ve geleneklerine sahip çıkmak bizim için son derece önemli. Şivlilik geleneği, Konya'nın özünden gelen bir miras ve biz bu mirası yaşatmaya kararlıyız. Konya'nın tarihine, kültürüne ve birlikteliğine katkı sağlamak adına düzenlediğimiz bu etkinlik, çocuklarımızın unutulmaz anılar biriktirmelerine vesile olacak. Onların yüzünde tebessüm olmak bizim en büyük mutluluğumuz” dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 18 47
2. Galatasaray 18 47
3. Trabzonspor 18 33
4. Kayserispor 18 29
5. Rizespor 18 29
6. Beşiktaş 18 29
7. A.Demirspor 18 28
8. Kasımpasa 18 26
9. Antalyaspor 18 25
10. Sivasspor 18 24
11. Alanyaspor 18 21
12. Ankaragücü 18 20
13. Başakşehir 18 20
14. Gaziantep FK 18 20
15. Hatayspor 18 19
16. Konyaspor 18 18
17. Samsunspor 18 18
18. Karagümrük 18 17
19. Pendikspor 18 15
20. İstanbulspor 18 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 42
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
8. Gençlerbirliği 17 27
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 17 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 17 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Tuzlaspor 17 16
17. Giresunspor 17 9
18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. Aston Villa 20 42
3. M.City 19 40
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 20 39
6. West Ham United 20 34
7. Brighton 20 31
8. M. United 20 31
9. Newcastle 20 29
10. Chelsea 20 28
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 20 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 20 16
18. Luton Town 19 15
19. Burnley 20 11
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 48
2. Girona 19 48
3. Barcelona 19 41
4. Athletic Bilbao 19 38
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 19 32
7. Real Betis 19 28
8. Getafe 19 26
9. Valencia 19 26
10. Las Palmas 19 25
11. Rayo Vallecano 19 23
12. Osasuna 19 22
13. Villarreal 19 19
14. Mallorca 19 18
15. Deportivo Alaves 19 17
16. Sevilla 19 16
17. Celta Vigo 19 16
18. Cadiz 19 15
19. Granada 19 11
20. Almeria 19 5