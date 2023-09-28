Konya'da çocuklara bilim sevgisi aşılanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi bünyesinde hizmet veren Bilim Tırı’na okullardan ve öğrencilerden gösterilen yoğun ilginin ardından hayata geçirilen yeni Bilim Tırı öğrencilere bilimi sevdirmeye devam ediyor.KONYA (İGFA) - Son teknolojiye uygun olarak tasarlanan yeni Bilim Tırı’nda incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bilim Tırını ziyaret eden öğrencilerle de sohbet etti.

Başkan Altay, “Okulların ve öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde tutularak gelişen teknolojiye uygun şekilde yeni Bilim Tırı’nı öğrencilerimizin istifadesine sunduk. Yeni Bilim Tırımızın içinde Müslüman bilim alimlerimizin buluşları ve çalışma yaptığı alanlar ışığında günümüzde yapılan yerli ve milli ürünler sergileniyor. Eğlen-Öğren-Keşfet sloganımızla 31 ilçemizdeki çocuklarımıza ulaşarak onlara bilim sevgisini aşılamak için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, onlar bilime ne kadar meraklı olursa ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefine ulaşmamız da o kadar hızlı olur. Yenilenen Bilim Tırımızın öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

BİLİM TIRI YENİ ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi Konya Bilim Merkezi bünyesinde hizmet veren Bilim Tırı son teknolojiyle tasarlanan yeni özellikleriyle dikkat çekiyor.

GÜNEŞTEN ALDIĞI ENERJİYLE ÇALIŞIYOR

Şebeke elektriğine bağlı kalmadan güneş enerjisi sitemi ile kablosuz faaliyet gösterebilme özelliği bulunan Bilim Tırı, yazılım kodlaması ile kurulum yapabiliyor ve kendini toparlayabiliyor. Tavanında toplam 24 adet güneş paneli ve içerisinde 20 adet akü ile kendi kendini gün ışığında şarj edebilen Bilim Tırı, tüm materyallere 10 saat elektrik sağlayarak aktif faaliyet gösterebiliyor.